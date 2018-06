GP del Canada, Vettel scatta dalla pole con la Ferrari e punta alla vittoria

MONTREAL - Sebastian Vettel con la Ferrari scatta in pole position nel Gran Premio del Canada e punta al gradino più alto del podio per riconquistare la vetta della classifica Mondiale. Al suo fianco la prima delle Frecce d'Argento, quella di Valtteri Bottas che in Q3 ha fatto meglio del suo caposquadra il campione del mondo Lewis Hamilton che è considerato il re di questo circuito dove ha vinto ben sei volte. Sebastian ha la power unit nuova ed anche più potente, mentre le Mercedes disputeranno la gara ancora con le unità con cui hanno iniziato la stagione. In seconda fila Verstappen con la prima delle Red Bull e Hamilton con l'altra Mercedes. Solo quinto un deludente Kimi Raikkonen con la seconda Rossa. Molto dipenderà dalle gomme e quindi dalle strategie di gara. I primi sei dei tre top team hanno scelto suluzioni diverse. Le due Red Bull scatteranno con le ultrasoft, mentre Ferrari e Mercedes prenderanno il via con le più dure ultrasoft. Nelle prime fasi le monoposto austriache potrebbero essere favorite, ma dovranno gestire al meglio il consumo delle coperture.