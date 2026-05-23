GP Canada, qualifica Sprint: Russell batte Antonelli nel duello Mercedes, Ferrari in terza fila

Due Mercedes, due McLaren-Mercedes, due Ferrari, due Red Bull-Ford. Questo l'esito della qualifica Sprint di Montreal che ha premiato George Russell, autore della pole. Si potrebbe pensare che non sia stata una Q3 non particolarmente allegra considerando le coppie formatesi nella sessione finale, ma in realtà la bagarre non è mancata. George Russell ha preso il comando delle operazioni con il tempo di 1'13"194 strappandolo a Lewis Hamilton, che con la Ferrari aveva iniziato la frazione finale con il piglio giusto, realizzando il crono di 1'13"411. L'inglese si è ancora migliorato con 1'13"326 contenendo Andrea Kimi Antonelli salito terzo con 1'13"500.

Le cose però, sono radicalmente cambiate nel minuto finale. Russell ha infranto il muro dell'1'13" prendendosi la pole col tempo di 1'12"965, mentre Antonelli è saltato al secondo posto con 1'13"033. La differenza tra i due piloti Mercedes è stata di 68 millesimi. Le due McLaren parevano in difficoltà e soltanto all'ultimo giro Lando Norris ha trovato il modo per siglare la terza prestazione in 1'13"280. Non un tempo eccezionale per il campione del mondo, a 0"315 da Russell. Un divario notevole che ha dovuto rimediare anche Oscar Piastri, salito in quarta piazza con 1'13"299.

Hamilton ha così dovuto dire addio alla seconda fila scendendo in quinta posizione tenendosi alle spalle un Charles Leclerc, 1'13"410, piuttosto in ombra. Maluccio la Red Bull-Ford con Max Verstappen, solo settimo in 1'13"504 lamentando una mancanza di grip del posteriore della sua monoposto. A un decimo dall'olandese, il compagno Isack Hadjar, che può tirare un sospiro di sollievo avendo avvicinato sensibilmente il "maestro" dopo un Miami negativo. Nella top 10 è entrato anche Arvid Lindblad, molto bravo nella sua prima uscita a Montreal, nono con la Racing Bulls-Ford. Purtroppo il team di Faenza non è riuscito a risolvere in tempo per la qualifica i problemi emersi nel turno libero sulla monoposto di Liam Lawson, rimasto spettatore in corsia box.

Carlos Sainz con la Williams-Mercedes ha conquistato la Q3 sotto la bandiera a scacchi della Q2 ai danni di Nico Hulkenberg, 11esimo con l'Audi. L'altra Williams, non ha partecipato alla qualifica dopo l'incidente di Alexander Albon, quando ha purtroppo investito una povera marmotta finendo così contro il muro.

Peccato per l'Audi, che ha fallito per pochi centesimi la Q3 con Hulkenberg e anche con Gabriel Bortoleto, 12esimo. Franco Colapinto ha portato l'Alpine-Mercedes in 13esima posizione, stranamente in difficoltà Pierre Gasly, rimasto bloccato nel Q1. I miracoli a cui il francese ci aveva abituati non si sono visti.

Non bene la Haas-Ferrari con entrambi i piloti: Oliver Bearman ha sbagliato l'ultimo giro. Fernando Alonso ha avuto la chance di portare l'Aston Martin-Honda nel Q2, e sarebbe stato un sogno per il team, ma ha commesso un banale errore alla variante, curva 8, bloccando l'anteriore e finendo contro le barriere. Alonso non ha avuto l'istinto di imboccare la via di fuga a lato pista. E così, avendo causato la bandiera rossa, il suo tempo è stato cancellato e così Alonso è sceso 16esimo rimanendo fuori dal Q2 come il suo compagno Lance Stroll. Non male Sergio Perez con la Cadillac-Ferrari, monoposto che appare sempre più vicina a entrare nel Q2.

Venerdì 22 maggio 2026, qualifica Sprint

1 - George Russell (Mercedes) - 1'12"965 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'13"033 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"280 - Q3

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"299 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'13"326 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"410 - Q3

7 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'13"504 - Q3

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'13"605 - Q3

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'13"737 - Q3

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'14"536 - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'14"595 - Q2

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'14"627 - Q2

13 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'14"702 - Q2

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"928 - Q2

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'15"305 - Q2

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'15"760 - Q1 *

17 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'16"002 - Q1

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'16"354 - Q1

19 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'16"642 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'16"866 - Q1

21 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - senza tempo - Q1

22 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - senza tempo - Q1

* tempo cancellato per avere causato bandiera rossa