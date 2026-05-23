GP Canada, qualifica: Russell beffa Antonelli per 68 millesimi e si prende la pole, Hamilton spreca ed è quinto

George Russell a Montreal è decisamente la bestia nera di Andrea Kimi Antonelli. Non solo lo ha battuto nella qualifica Sprint e nella gara Sprint che ha portato a qualche polemica di troppo da parte del giovane bolognese, ma gli ha pure soffiato la pole nella qualifica decisiva per il Gran Premio.

Russell aveva iniziato male, commettendo un errore nel primo tentativo del Q3, che lo aveva portato ai box senza avere un tempo. E' tornato in pista quando gli altri erano ancora ai box in attesa del secondo stint, ed ha messo a segno il terzo crono in 1'12"993. Davanti a tutti, Lando Norris con la McLaren-Mercedes (1'12"729) e un Lewis Hamilton ispiratissimo come dall'inizio del weekend canadese, secondo in 1'12"868. Anche Antonelli non aveva cominciato al meglio, quinto in 1'13"088 preceduto da Oscar Piastri (1'13"003). In Mercedes montava una certa preoccupazione.

Ed ecco il momento decisivo. Antonelli si riscatta, compie un giro notevole e balza in cima alla classifica col tempo di 1'12"646. Sembra fatta, la pole è nelle sue mani. Arriva Norris, ma non migliora il tempo realizzato in precedenza rimanendo ancorato sul 1'12"729. PIastri si porta sul crono di 1'12"781, Hamilton sbaglia e brucia il suo giro finale. Rimane in pista solo Russell.

L'inglese nel primo settore segna il tempo di 20"600, Antonelli aveva fatto meglio con 20"547. Secondo settore, Russell lo chiude in 22"902, Antonelli era passato in 23"061. Parte finale del tracciato: Russell 29"076, Antonelli 28"919, ma non basta all'italiano. Nonostante siano suoi i migliori tempi assoluti del primo e terzo settore, è Russell a prendersi la pole in 1'12"578 battendo Antonelli di 0"068. Che beffa per il 19enne bolognese che deve ancora una volta cedere al compagno.

Per Russell è la terza pole consecutiva a Montreal, un circuito in cui evidentemente ha un feeling particolare a differenza di quello di Miami. Ha infatti siglato la pole nel 2024, nel 2025 ed ora anche quest'anno. Ovviamente nulla è precluso per Antonelli. Certamente in casa Mercedes le acque sono un tantino agitate dopo la burrascosa gara Sprint e si cercherà di catechizzare i due piloti affinché non esagerino, non rovinino il risultato finale del Gran Premio. Inutile nasconderlo, Toto Wolff si aspetta una doppietta.

Antonelli è leader della classifica mondiale con 18 punti di vantaggio su Russell, in pratica può anche permettersi di gestire un secondo posto se proprio l'inglese alza un muro, sempre che in partenza non commettano errori e sfilino via in prima e seconda posizione. Di certo Norris e Piastri, in seconda fila, non staranno a guardare e almeno nei primi chilometri di gara faranno di tutto per mettersi davanti quanto meno ad una delle due Mercedes.

Peccato per Hamilton che aveva la chance di prendersi la seconda fila e invece dividerà la terza fila con un deluso Max Verstappen. La sua Red Bull-Ford, gracchiava via radio, pareva sul ghiaccio non avendo aderenza nel posteriore. Bene Isack Hadjar, suo compagno in Red Bull, che gli è finito alle spalle per 28 millesimi. Piuttosto in ombra, come anche nella qualifica Sprint, Charles Leclerc, ottavo e ancora battuto da Hamilton.

Quasi eroico l'ingresso nel Q3 del rookie Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford. Il rookie inglese ha ripetuto il risultato della qualifica Sprint. E bella l'impresa di Franco Colapinto, decimo con l'Alpine-Mercedes. Nel Q2 ha preceduto di un soffio Nico Hulkenberg (Audi), sempre più abbonato alla 11esima posizione.

Bravo anche Liam Lawson con l'altra Racing Bulls, 12esimo nonostante abbia saltato il turno libero e la qualifica Sprint per problemi tecnici. Una volta tanto PIerre Gasly ha dovuto cedere lo scettro di leader nel team Alpine al compagno Colapinto. Sotto tono Haas-Ferrari e Williams-Mercedes, niente di nuovo da Aston Martin-Honda e Cadillac-Ferrari.

Sabato 23 maggio 2026, qualifica

1 - George Russell (Mercedes) - 1'12"578 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"646 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"729 - Q3

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"781 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"868 - Q3

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'12"907 - Q3

7 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'12"935 - Q3

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'12"976 - Q3

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'13"280 - Q3

10 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'13"697 - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'13"886 - Q2

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'13"897 - Q2

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'14"071 - Q2

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'14"187 - Q2

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'14"273 - Q2

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"416 - Q2

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"845 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"851 - Q1

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'15"196 - Q1

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'15"429 - Q1

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'16"195 - Q1

22 - Valtteri Bottas (Cadillac-Mercedes) - 1'16"272 - Q1