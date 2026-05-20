GP Canada, un weekend di risposte per Ferrari e McLaren. Mentre Kimi Antonelli e la sua Mercedes cercano conferme

Il terzo fine settimana con gara Sprint attende team e piloti della F1 in Canada, dove si disputa il quinto appuntamento della stagione. E' la prima volta che a Montreal si corre la gara breve e quest'anno il Circus affronterà il circuito semi-permanente lungo il fiume San Lorenzo con qualche settimana di anticipo rispetto alla data che occupa in genere nel calendario del mondiale. In Giappone ed a Miami é sbocciato il talento di Andrea Kimi Antonelli, autore di una doppietta che ha colto di sorpresa un po' tutti, tranne Toto Wolff, suo mentore in Mercedes. Il bolognese guida la classifica piloti con 100 punti, seguito ad 80 dal compagno di team George Russell. Il britannico nel 2025 centrò pole position, vittoria e giro veloce. Ma la McLaren é apparsa in ripresa a Miami grazie agli sviluppi portati sulla MCL40. Anche la Ferrari (terza con Charles Leclerc, 59 punti) ha montato un pacchetto di aggiornamenti in Florida. E stava dando i suoi frutti, almeno finché il surriscaldamento degli pneumatici non ha fatto perdere terreno al monegasco rispetto alla Mercedes di Antonelli ed alla McLaren di Lando Norris.

Maranello ora si aspetta ulteriori passi avanti della SF-26. Le modifiche, soprattutto aerodinamiche, hanno interessato tutta la vettura, dalla parte anteriore a quella posteriore. La Ferrari dovrà dimostrare di poter tenere il passo delle altre case su una pista stop and go - che rende fondamentale avere una buona stabilità in frenata e la massima efficacia in aderenza -, cercando di valorizzare le prestazioni che solo a sprazzi si sono viste a Miami. «Il tracciato è molto impegnativo per i freni - ha sottolineato il team principal Fred Vasseur -, la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente e dalle chicane». C'é poi l'incognita del meteo a preoccupare. I team avranno a disposizione un'ora di prove libere venerdì 22 e non dovrebbe piovere. Stessa situazione al sabato, seppure con nuvolosità in aumento. Temperature più basse e aumento delle probabilità di precipitazioni per domenica, con partenza della gara fissata alle 22 italiane.

La Sprint lascerà poco tempo per prepararsi. Per questo Vasseur ha esortato piloti e squadra ad «essere pronti fin da subito». Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 per la Hard, C4 per la Medium e C5 per la Soft. L'asfalto, rifatto nel 2024, è liscio e poco abrasivo. Viene utilizzato per le competizioni solo nel fine settimana dedicato alla Formula 1. Quindi la pista subisce una rapida evoluzione non solo nel corso dei tre giorni, ma anche durante ogni singola sessione.