Gp Catalogna, Aprilia punta forte. Bezzecchi: «Circuito fantastico, darò il massimo». Martin: «Pista impegnativa»

«È fantastico essere di nuovo a Barcellona e, soprattutto, avere due weekend di gara consecutivi, perché non vedo l'ora di tornare in pista». Parola del leader del Mondiale MotoGp Marco Bezzecchi in vista del Gran Premio di Catalogna. "È un circuito fantastico - aggiunge il pilota italiano dell'Aprilia - e i tifosi sono sempre incredibilmente appassionati, quindi cercheremo di dare il massimo». Soddisfatto per il suo grande momento anche l'altro pilota Aprilia ufficiale, Jorge Martin ad un sol punto nella classifica piloti dal compagno di team: «Sono estremamente soddisfatto di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa, ed è stata particolarmente difficile per noi l'anno scorso. L'obiettivo - sottolinea Martin - sarà quindi quello di lavorare sodo per capire quali modifiche apportare per poter essere il più competitivi possibile».