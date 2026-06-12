GP di Catalogna, libere 1: Russell leader, stupisce Fornaroli, quinto con la McLaren e primo dei rookie

Si torna in pista dopo pochi giorni, soltanto domenica la F1 era a Monte Carlo, ed oggi eccola in pista sul circuito di Montmelò per il GP di Catalogna, questa la nuova denominazione in quanto la dicitura GP di Spagna verrà utilizzata per la gara del 13 settembre sul nuovo tracciato del Madring ricavato nella zona fiera di Madrid. In questa sessione, grande spazio ai giovani tester dei team. Ben sette in pista e soltanto Alpine, Haas e Racing Bulls hanno impiegato i due piloti ufficiali. Se George Russell con la Mercedes ha siglato il miglior tempo in 1'16"363, al quinto posto (primo dei rookie) troviamo un brillantissimo Leonardo Fornaroli.

Il piacentino, campione F2 nel 2025 e F3 nel 2024, quest'anno è entrato nel team McLaren come terzo pilota e tester. Ha svolto negli ultimi mesi alcuni test con la McLaren MCL60 del 2023, precisamente proprio a Montmelò, poi Silverstone ed anche ad Austin negli USA. Ma la attuale MCL40 l'ha conosciuta soltanto stamane in questo turno libero. Fornaroli è così salito sulla monoposto di Lando Norris e, dopo alcuni giri con i cosiddetti rastrelli per raccogliere dati, ha cominciato a fare sul serio, prime con le gomme medie, poi con le soft. E nel finale, ha stampato un notevole 1'17"216 che lo ha inserito al quinto posto nella classifica finale.

Oscar Piastri, suo compagno, ha concluso secondo in 1'16"566, un divario di 0"650. Non male proprio per Fornaroli considerando che, come detto, non aveva mai guidato la MCL40. Va anche precisato che Fornaroli nel suo giro finale è stato scioccamente rallentato dalla Cadillac dell'altro rookie in pista, l'americano Colton Herta, ex Indycar ed ora impegnato in Formula 2, salito sulla monoposto di Sergio Perez per questa sessione.

Tra Piastri e Fornaroli, al terzo posto Charles Leclerc con la Ferrari. Si saranno sopite le polemiche post Monte Carlo scatenate dal monegasco relative ai problemi ai freni? Leclerc è apparso piuttosto lontano da Russell, ben 0"520. Con l'altra Ferrari, ha girato il rookie Dino Beganovic che ha concluso ottavo, a 0"895 da Leclerc. Quarto invece, Max Verstappen con la Red Bull-Ford, come al solito un avvio non particolarmente brillante per la RB22 a 0"684 dalla vetta.

Con l'altra Red Bull, il giovane tester Ayumu Iwasa, che corre nella Super Formula giapponese già vinta nel 2025. Pilota Honda, ora che il costruttore giapponese non è più legato alla Red Bull, Iwasa è comunque stato tenuto dal team diretto da Laurent Mekies in quanto ne apprezza le qualità. Iwasa lo troviamo al 14esimo posto. Come Fornaroli, molto bene tra i giovani si è comportato Paul Aron. L'estone, già con Alpine lo scorso anno, ha guidato l'Audi di Nico Hulkenberg risultando ottimo sesto e nettamente davanti al compagno Gabriel Bortoleto, 12esimo con vari errori, da lui imputati a una certa instabilità della monoposto.

Buona sessione per la Racing Bulls-Ford, in top 10 sia con Liam Lawson (settimo) sia con Arvid Lindblad (nono). Non ha girato Andrea Kimi Antonelli, la sua Mercedes è stata utilizzata dal tester Frederik Vesti che ha siglato il 15esimo crono. Il 24enne danese, vice campione F2 nel 2023, ha lasciato le monoposto e dal 2024 corre nell'Endurance, ma è rimasto legato alla Mercedes che lo utilizza al simulatore.

Sfortunatissimo il rookie Luke Browning. L'inglese, protagonista della Super Formula giapponese, non ha girato per problemi di cablaggio emersi fin da subito sulla sua Williams-Mercedes. Browning è così rimasto a guardare gli altri...

Venerdì 12 giugno 2026, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'16"363 - 27 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'16"566 - 28

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"883 - 28

4 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'17"047 - 29

5 - Leonardo Fornaroli (McLaren-Mercedes) - 1'17"216 - 22

6 - Paul Aron (Audi) - 1'17"321 - 24

7 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'17"472 - 24

8 - Dino Beganovic (Ferrari) - 1'17"778 - 30

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'17"804 - 29

10 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'17"893 - 28

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'18"172 - 25

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'18"209 - 28

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'18"293 - 27

14 - Ayumu Iwasa (Red Bull-Ford) - 1'18"298 - 21

15 - Frederik Vesti (Mercedes) - 1'18"365 - 28

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'18"372 - 27

17 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'18"508 - 23

18 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'18"914 - 23

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'20"067 - 23

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'20"318 - 21

21 - Colton Herta (Cadillac-Ferrari) - 1'20"697 - 27

22 - Luke Browning (Williams-Mercedes) - senza tempo - 0