GP Catalogna, Lorenzo precede Iannone nelle seconde libere. Rossi e Marquez fuori dai primi dieci

BARCELLONA - Jorge Lorenzo realizza il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’38«930 precedendo Andrea Iannone (1’39”037) con la Suzuki e il connazionale Maverick Vinales (1’39”422) con la Yamaha. Quarto tempo per Andrea Dovizioso (1’39”443) con la seconda Ducati ufficiale che si lascia alle spalle il britannico della Honda Cal Crutchlow (1’39”458) e Danilo Petrucci (1’39”619), in sella alla Ducati Pramac. Undicesima e dodicesima piazza per Valentino Rossi (Yamaha - 1’39”989) e Marc Marquez (Honda - 1’39”990), autore di una caduta senza conseguenze negli ultimi minuti delle libere.