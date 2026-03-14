GP di Cina, gara Sprint: vince Russell dopo un gran duello con Hamilton, poi superato da Leclerc

È ancora George Russell a dettare legge in questo primo abbrivio del Mondiale F1 2026. Pole e vittoria a Melbourne, pole nella qualifica Sprint e primo posto nella gara Sprint a Shanghai. Questa volta però, la Mercedes di Toto Wolff non ha raccolto una doppietta perché Andrea Kimi Antonelli, dalla prima fila, è nuovamente partito male per il solito problema del turbo che non si è fatto trovare pronto.

Con soli 19 giri a disposizione, il bolognese ha tentato un poderoso recupero, ma una penalità di 10" per contatto alla prima curva dopo il via con Isack Hadjar, non gli ha permesso di fare meglio della quinta posizione finale.

La corsa, come il GP di Australia, è stata ravvivata nelle prime battute dall'intenso duello tra Russell e una Ferrari. Se a Melbourne era stato Charles Leclerc a dare battaglia alla Mercedes, a Shanghai è toccato a Lewis Hamilton confrontarsi con il connazionale. Fino al 6° giro, Russell e Hamilton si sono scambiati la prima posizione, un bel duello senza dubbio, ma come ci sta abituando questa Formula 1, generato dalla ricarica delle batterie.

Dopo il sesto passaggio, Russell è riuscito ad allungare leggermente su Hamilton, a sua volta impegnato da Leclerc. Il monegasco si è tenuto tranquillo nelle prime battute, poi ha avviato il suo assalto al compagno di squadra. Le due SF-26 si sono sfiorate più volte finché Leclerc ha avuto la meglio, ma ormai Russell era lontano.

A ricompattare il gruppo al giro 13, ci ha pensato il ritiro dell'Audi Sauber di Nico Hulkenberg in fondo al rettilineo dei box. Evento che ha chiamato la safety-car. La vettura civetta è rimasta in pista per tre tornate e al restart Russell non è stato impensierito da Leclerc, riuscendo a prendere quel vantaggio che ha saputo gestire fino alla bandiera a scacchi.

Hamilton se l'è dovuta vedere con Lando Norris, salito terzo, ma il ferrarista è riuscito ad avere la meglio sul campione del mondo della McLaren-Mercedes, quarto all'arrivo davanti ad Antonelli che ha "piegato" Oscar Piastri. L'australiano alla ripartenza della safety-car aveva superato l'italiano, ma prima della linea di arrivo e così ha dovuto ridare la posizione per non incorrere in una penalità.

Quando è entrata la SC, la maggior parte ha infilato la corsia dei box per passare dalle gomme medie alle soft. Per Ferrari e McLaren, non è stato facile effettuare il pit-stop ad entrambe le vetture in un battito di ciglia. Sono invece rimasti in pista Liam Lawson, partito con le hard, e Oliver Bearman, che ha mantenuto le medie. Una scelta che si è rivelata vincente perché ha permesso al neozelandese della Racing Bulls-Ford di concludere settimo proprio davanti alla Haas-Ferrari di Bearman.

Nella gara Sprint vengono premiati con i punti i primi otto e tra questi non appare la Red Bull-Ford. Max Verstappen è scattato lentamente scivolando nelle ultime posizioni. Duro il recupero che lo ha portato a consumare le gomme più del previsto, ma la RB22 non ha un buon bilanciamento e brucia le Pirelli prima del previsto. Verstappen ha terminato nono mentre Hadjar dopo aver battagliato con il compagno di squadra è crollato al 15esimo posto.

Poca fortuna per Arvid Lindblad, subito in testacoda al primo giro e poi costretto al ritiro. Problemi tecnici anche per la Cadillac-Ferrari di Valtteri Bottas. Nessun punto per Esteban Ocon con la Haas-Ferrari, ancora battuto da Bearman. Pierre Gasly con la Alpine-Mercedes ha provato a prendersi la ottava posizione, ma si è dovuto accontentare della 11esima davanti alla Williams-Mercedes di Carlos Sainz. Sempre troppo lenta la Aston Martin-Honda.

Sabato 14 marzo 2026, gara Sprint

1 - George Russell (Mercedes) - 19 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 0"674

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 2"554

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 4"433

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 5"688

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 6"809

7 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 10"900

8 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 11"271

9 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 11"619

10 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 13"887

11 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 14"780

12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 15"753

13 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 15"858

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 16"393

15 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 16"430

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 20"014

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 21"599

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 21"971

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 28"241

Ritirati

Nico Hulkenberg

Valtteri Bottas

Arvid Lindblad

Il campionato piloti

1.Russell 33; 2.Antonelli, Leclerc 22; 4.Hamilton 19; 5.Norris 15; 6.Verstappen 8; 7.Bearman 7; 8.Lindblad 4; 9.Piastri 3; 10.Bortoleto, Lawson 2; 12.Gasly 1.

Il campionato costruttori

1.Mercedes 55; 2.Ferrari 40; 3.McLaren-Mercedes 18; 4.Red Bull-Ford 8; 5.Haas-Ferrari 7; 6.Racing Bulls-Ford 6; 7.Audi Sauber 2; 8.Alpine-Mercedes 1.