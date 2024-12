Il Gp di Cina resta nel Mondiale F1, si correrà a Shanghai fino al 2030

Dopo il Gran Premio di Formula 1 d'Olanda, anche per quello di Cina arriva il rinnovo del contratto. Lo ha annunciato la Formula 1 precisando che il Gp nell' International Circuit di Shanghai si correrà fino al 2030. Il prolungamento di cinque anni dà seguito al ritorno della F1 in Cina dopo cinque anni di assenza a causa della pandemia. Il GP di Shanghai sarà il secondo in calendario per la stagione 2025 e si correrà nel weekend del 21-23 marzo e ospiterà il primo evento Sprint del Mondiale. «Il ritorno in Cina nello scorso aprile è stato un fantastico momento di sport - ha detto l'ad della F1 Stefano Domenicali - e sono molto contento di poter annunciare il rinnovo fino al 2030».