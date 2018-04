GP di Cina, le Ferrari scattano in prima fila e puntano al tris

SHANGHAI - Le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen scattano dalla prima fila nel Gran Premio di Cina e puntano alla terza vittoria dell'anno dopo i trionfi in Australia e in Bahrain del quattro volte campione del mondo tedesco. Le Rosse dovranno sfruttare il vantaggio al via per piegare le Mercedes che nelle prove hanno dimostrato di avere un ottimo passo gara. Partenza alle ore 8.00 italiane.