GP di Shanghai, libere: Norris comanda, la Ferrari comincia bene con Leclerc secondo e Hamilton quarto

Dall'Australia alla Cina, da Melbourne a Shanghai, in pochissimi giorni. Un vero tour de force per la F1 e soprattutto per i meccanici che hanno avuto un tempo limitato per "recuperare" le monoposto dopo il primo Gran Premio stagionale di domenica scorsa. Il circuito cinese presenta un asfalto completamente rinnovato e il format del weekend sprint. Un solo turno libero per poter trovare il giusto compromesso delle vetture per la corsa sprint di 30 minuti, da affrontare con poco carico di carburante, e il GP di domenica, da disputare con i serbatoi pieni.

Vasseur scuote la Ferrari: «A Shanghai si volta pagina». Il riscatto già dalla prima gara Sprint

Le prove libere

Dunque, un lavoro non facile da portare a termine in soli 60 minuti. Il turno libero ci ha offerto una McLaren-Mercedes terribilmente (per la concorrenza) competitiva. Lando Norris, montate le gomme soft come tutti nei minuti finali, non si è risparmiato andando a realizzare il migliior tempo in 1'31"504 e lasciando a ben 454 millesimi un incisivo Charles Leclerc, protagonista anche di un testacoda; 1'31"958 il suo tempo. La Ferrari ha iniziato bene il fine settimana in quanto presenta Lewis Hamilton in quarta posizione in 1'32"195. Tra le due Ferrari si è inserita la seconda McLaren affidata ad Oscar Piastri, terzo in 1'32"153.

Con le gomme medie, nella prima parte della sessione, ha comandato la Mercedes di George Russell. Montate le soft, l'inglese, terzo a Melbourne, nella classifica finale è risultato quinto in 1'32"377. Andrea Kimi Antonelli si è subito catapultato in pista per conoscere un tracciato a lui ignoto, e alla fine ha concluso nono in 1'32"874. Va sottolineato che alcuni team hanno differenziato il lavoro tra i loro piloti per quanto riguarda i carichi di benzina, preparando con una vettura la gara sprint, con l'altra la gara vera.

Sessione difficile da decifrare per la Red Bull-Honda. Max Verstappen nel suo giro migliore ha preferito rientrare ai box anziché transitare sul traguardo. L'olandese è 16esimo in graduatoria mentre Liam Lawson, che ha subito fatto una passeggiata in ghiaia nei primi minuti, è 18esimo. Brillante sessione per la Sauber-Ferrari con Nico Hulkenberg che all'ultimo giro disponibile si è portato in sesta posizione davanti alla Williams-Mercedes di Alexander Albon. Nelle retrovie invece, i loro compagni Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz, a conferma della differenzazione intrapresa dalle squadre. Ottava posizione per la Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, chiude la top 10 la Racing Bulls-Honda di Yuki Tsunoda (17esimo Isack Hadjar).

Dopo il terribile fine settimana di Melbourne, il team Haas respira. Oliver Bearman è 11esimo, Esteban Ocon 13esimo. Nessun errore per il giovane inglese che in Australia nelle libere ne aveva combinate di tutti i colori, oltre a soffrire anche un problema tecnico. Questo, a Shanghai, è capitato a uno sfortunato Jack Doohan che ha dovuto parcheggiare la sua Alpine-Renault a bordo pista. Tutto si è spento sualla sua monoposto, inevitabile la bandiera rossa.

I tempi

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"504 - 23 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"958 - 21

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"153 - 24

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'32"195 - 22

5 - George Russell (Mercedes) - 1'32"377 - 26

6 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'32"507 - 21

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'32"687 - 24

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"766 - 23

9 - Andea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'32"874 - 27

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'32"934 - 23

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'32"967 - 23

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"984 - 19

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"056 - 23

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'33"123 - 23

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'33"145 - 26

16 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'33"284 - 24

17 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'33"385 - 23

18 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'33"631 - 23

19 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'33"822 - 24

20 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'33"923 - 17