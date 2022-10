GP Città del Messico, prove libere 3: Russell e Hamilton spaventano Red Bull e Ferrari

La classifica che non ti aspetti arriva nel terzo turno libero. La Mercedes, che sulla pista messicana avrebbe dovuto soffrire non poco, si è presa il primo e secondo posto con George Russell e Lewis Hamilton. Il giovane britannico ha ottenuto il tempo di 1'18"399, Hamilton lo ha seguito in 1'18"543. Divisi da 144 millesimi, i due piloti Mercedes hanno addirittura rifilato quasi mezzo secondo a Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda. L'olandese ha commesso alcuni errori e in ogni caso vi sono pochi dubbi che nel momento decisivo della qualifica dirà la sua. Più in difficoltà l'idolo locale Sergio Perez, soltanto quinto e a 4 decimi dal compagno di squadra.

Tra le due Red Bull si è inserito Charles Leclerc, quinto con la Ferrari, ma a 7 decimi da Russell mentre Carlos Sainz è poco più lontano, sesto a 9 decimi. E' una Ferrari che arranca per il momento. Primo degli altri Lando Norris con la McLaren-Mercedes, e non è una novità vedere l'inglese subito alle spalle dei tre top team. Buona prestazione per Valtteri Bottas, ottavo con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari (tempo tra l'altro ottenuto con le gomme medie come il compagno Guan Yu Zhou, 12esimo), così come per Yuki Tsunoda e Alexander Albon, che hanno portato l'Alpha Tauri-Honda e la Williams-Mercedes in top 10. Innocuo testacoda nella prima parte del turno per Mick Schumacher, 17esimo, mentre sembrano in difficoltà Sebastian Vettel e Kevin Magnussen, protagonisti del bell'ultimo giro ad Austin.

Sabato 29 ottobre 2022, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'18"399 - 22 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"543 - 23

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"876 - 18

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"123 - 23

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'19"241 - 24

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"301 - 20

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"317 - 22

8 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"390 - 28

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"882 - 24

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"917 - 18

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'19"960 - 19

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"019 - 25

13 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'20"037 - 16

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'20"139 - 22

15 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"330 - 24

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"477 - 20

17 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'20"598 - 24

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'20"848 - 21

19 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"986 - 22

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'21"271 - 25