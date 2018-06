GP d'Austria, Vettel penalizzato scatterà 6°. Prima fila tutta Mercedes

ZELTWEG - Prima fila Mercedes nel Gran Premio d’Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Partirà dalla quinta posizione nel Gp d’Austria la Red Bull di Verstappen davanti alla Haas di Grosjean ed all’altra Red Bull di Ricciardo. Ottava l’altra Haas di Magnussen che ha preceduto la Renault di Sainz. Chiude la top ten la Renault di Hulkenberg.

Ma costerà tre posizioni sulla griglia di partenza a Sebastian Vettel l’aver ostacolato la Renault di Carlos Sainz nel giro di lancio della Q2 nelle qualifiche del Gp di Austria. Il pilota tedesco 3° a fine qualifica, scivola al sesto posto dopo la penalizzazione (3 posti in griglia e 1 punto patente). La Ferrari di Kimi Raikkonen parte terza, mentre al quarto posto sale quindi la Red Bull di Verstappen che precede la Haas di Grosjean, quinto in griglia. «Normalmente il team mi avvisa via radio, questa volta non è accaduto. Probabilmente non se ne son accorti neanche loro, mi dispiace per Carlos: chiaramente andrò a parlare con lui, non c’era certo l’intenzione di rallentarlo».

«Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione». Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del Gp d’Austria e aspetta la gara per poter far meglio. «Avevamo qualcosa in più da tirare fuori - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ma non ce l’ho fatta durante il giro. Congratulazioni a Valtteri che ha fatto due buoni giri, comunque domani abbiamo delle ottime possibilità».