GP d'Italia, libere 1: Ferrari subito al comando con Leclerc e Hamilton, Antonelli quinto, ma domenica partirà ultimo

Ci sono Charles Leclerc e Lewis Hamilton davanti a tutti al termine del primo turno di prove libere del GP di Monza. Dopo il bagno di folla di giovedì, i due piloti Ferrari si sono presentati ben carichi sul circuito brianzolo così come la Ferrari. Il team italiano ha introdotto un importante pacchetto di aggiornamenti sfruttando il regolamento FIA ADUO '2' (Additional Development for Underperforming Operations). L'intervento comprende un'evoluzione della power unit, accreditata di un incremento prestazionale di circa 15 CV, e una revisione aerodinamica incentrata su un nuovo fondo.

Leclerc 1'23"008 e Hamilton 1'23"181, sono divisi da 173 millesimi e si sono messi alle spalle la Mercedes di George Russell. L'inglese ha concluso in 1'23"312 di poco davanti a un eccellente Liam Lawson con la Red Bull-Ford. A riposo in questo turno Max Verstappen che ha ceduto la propria RB22 al tester Ayumu Iwasa, 17esimo.

Gp Monza, libere 1



Andrea Kimi Antonelli è quinto. A Monza utilizza una nuova power unit e di conseguenza per il Gran Premio dovrà partire per ultimo. Una scelta difficile, ma indispensabile e ben studiata perché il circuito italiano permette di superare in diversi punti.

La McLaren-Mercedes che ha vinto gli ultimi due Gran Premi con Lando Norris è sesta con il campione del mondo e 11esima con Oscar Piastri. Arvid Lindblad ha portato la Racing Bulls-Ford al settimo posto mentre Yuki Tsunoda è 12esimo. In top 10 anche Gabriel Bortoleto con l'Audi, Franco Colapinto con l'Alpine-Mercedes e il tester della stessa Alpine, Paul Aron, salito sulla vettura di Pierre Gasly.

Con la Williams-Mercedes ha girato in questa sessione il giovane Luke Browning al posto di Alexander Albon. La Cadillac-Ferrari ha fatto salire sulla monoposto di Sergio Perez il tester Colton Herta. Ma per l'americano non è stata giornata. Dopo l'incidente in Formula 2, Herta si è dovuto fermare dopo appena 5 giri per un problema tecnico.

Venerdì 4 settembre 2026, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"008 - 29 giri

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'23"181 - 26

3 - George Russell (Mercedes) - 1'23"312 - 27

4 - Liam Lawson (Red Bull-Ford) - 1'23"433 - 26

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'23"644 - 27

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"719 - 26

7 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'23"802 - 29

8 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'24"006 - 21

9 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'24"028 - 27

10 - Paul Aron (Alpine-Mercedes) - 1'24"177 - 23

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'24"184 - 26

12 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) - 1'24"571 - 27

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'24"626 - 27

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'24"646 - 28

15 - Luke Browning (Williams-Mercedes) - 1'24"740 - 25

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'24"827 - 25

17 - Ayumu Iwasa (Red Bull-Ford) - 1'24"873 - 24

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'25"852 - 26

19 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'25"984 - 27

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'26"066 - 23

21 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'26"072 - 21

22 - Colton Herta (Cadillac-Ferrari) - 1'29"922 - 5