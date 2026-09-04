GP d'Italia, libere 2: Russell si prende la prima posizione davanti a Leclerc, quinto Hamilton

La Mercedes prende il comando delle operazioni e lo fa con George Russell. L'inglese sente di avere a Monza la grande occasione per recuperare punti sul compagno di squadra, nonché leader del mondiale, Andrea Kimi Antonelli che partirà ultimo per il cambio motore. Galvanizzato da tale importante chance, Russell ha disputato una notevole seconda sessione spiccando il primo tempo in 1'22"559. Antonelli, invece, ha concluso terzo in 1'22"700.

Tra le due Mercedes si è inserito un generoso Charles Leclerc, protagonista di un 360 all'uscita della Roggia. Poi, è ripartito come niente fosse. Il divario tra Russell e Leclerc è di 120 millesimi. Più indietro Lewis Hamilton che non ha fatto meglio del quinto crono in 1'23"016. Ma c'è tempo per migliorare.

La McLaren-Mercedes non sembra ancora essere ficcante come nelle precedenti occasoni. Lando Norris è quarto, Oscar Piastri sesto. C'è qualcosa ancora da registrare sulle due MCL40. Ancora una bella prestazione per Arvid Lindblad, settimo con la Racing Bulls-Ford. Il team di Faenza ha anche piazzato in decima posizione Yuki Tsunoda.

La Haas-Ferrari ritrova la top 10 con Oliver Bearman ottavo e davanti a un Max Verstappen piuttosto deluso per il rendimento della sua Red Bull-Ford. Al pari di Liam Lawson, scivolato 12esimo dopo un buon primo turno.

Venerdì 4 settembre 2026, libere 2

1 - George Russell (Mercedes) - 1'22"559 - 30 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'22"679 - 29

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'22"700 - 32

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"943 - 25

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'23"016 - 27

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"028 - 26

7 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'23"349 - 26

8 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'23"370 - 29

9 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'23"377 - 30

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) - 1'23"455 - 29

11 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'23"619 - 28

12 - Liam Lawson (Red Bull-Ford) - 1'23"660 - 37

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'23"732 - 28

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'23"773 - 27

15 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'23"776 - 22

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'23"853 - 31

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'23"900 - 30

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'24"407 - 30

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'25"027 - 18

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'25"082 - 28

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'25"149 - 28

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'25"253 - 2