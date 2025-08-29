Gp d'Italia, Monza si trasforma dal 4 al 7 settembre tra sport, musica e cultura. Ecco tutti gli appuntamenti

Si avvicina il weekend che portera' Monza e l'Italia al centro della scena internazionale della Formula 1. In occasione del 96esimo Gran Premio d'Italia, dal 4 al 7 settembre «Monza FuoriGP 2025» animera' le piazze, le vie e molti luoghi della citta' con spettacoli, concerti, esposizioni e appuntamenti pensati per tutte le eta'. Durante le quattro giornate Monza si trasformera' in un palcoscenico diffuso dove sport, musica, cultura e intrattenimento si incontrano: dal motor-show alle esibizioni live, dai villaggi tematici alle notti bianche, fino ai grandi spettacoli musicali, il programma offrira' un ricco carnet di esperienze ad accesso libero, pensate per residenti, tifosi e turisti. Sul palco allestito in Piazza Trento e Trieste si alterneranno musica con Radio Italia, spettacoli, talk show, proiezioni e presentazioni sportive, fino ai grandi momenti di intrattenimento con parate, show di danza, comicita'. Dal maxi schermo si potra' assistere in diretta alle gare sul circuito dell'Autodromo. Le piazze del centro storico - Carducci, San Pietro Martire, Carrobiolo e San Paolo - ospiteranno motor show, esposizioni automotive, contest musicali e showcooking, offrendo un'esperienza che intreccia motori, gastronomia e musica. Piazza Roma sara' il punto di riferimento per i piu' piccoli con il Kids Village. Le «Grid Night», le Notti Bianche, trasformeranno via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele e via Italia luoghi d'incontro e festa fino a tarda ora. I Boschetti Reali saranno invece la cornice dello Street Food Village e delle serate elettroniche con i migliori DJ set italiani.

Piazza Cambiaghi ospitera' i grandi showcase musicali e i live con DJ e artisti di fama nazionale: venerdi' salira' sul palco Fabio Rovazzi e sabato sera sara' la volta della musica dal vivo di Jake la Furia. Monza FuoriGP 2025 non sara' solo spettacolo e motori, ma anche un'occasione per conoscere e fare conoscere il patrimonio cittadino. Accanto ai 17 percorsi di visita guidata, gli appuntamenti culturali troveranno spazio anche nel calendario degli eventi in piazza. Giovedi' 4 settembre, ad esempio, Piazza Trento e Trieste ospitera' la presentazione e l'intervento della squadra AC Monza, il docufilm «La Memoria dei Piloti Monzesi," il racconto teatrale «Monza da Leggende» e la presentazione dell'«Anello della Regina», che poi sara' consegnato al pilota vincitore della poll position durante le prove ufficiali. Anche per l'edizione 2025 FuoriGP porta con se' un messaggio sociale di valore, grazie alla presenza della Fondazione Bluemers, che animera' Piazza Roma con laboratori e attivita' dedicate ai bambini per sensibilizzare sul tema dell'autismo e dell'inclusione attraverso lo sport e il gioco. A cio' si aggiungono i talk show su sport e inclusione, organizzati in Piazza Trento e Trieste con la partecipazione del CONI e delle Associazioni Locali. In largo IV Novembre, invece, saranno presenti nei giorni dell'evento Emergency e Avis con stand espositivi.

A completare il programma ufficiale, la citta' vivra' anche una serie di iniziative diffuse promosse o organizzate da Confcommercio Monza e Brianza in collaborazione con associazioni e quartieri. Giovedi' 4 settembre in Piazza Indipendenza andra' in scena L'Estate Brilla con DJ set, concerto tributo a Vasco Rossi e street food, mentre via Bergamo, via Zucchi, si animeranno con musica e degustazioni. Venerdi' 5 settembre al Teatro Binario 7 sara' proiettato il docufilm «La Monza dei piloti monzesi», promosso da La Meridiana con Easy TV. Sabato 6 settembre sara' la volta della Sant'Albino Race Night in Piazza Pertini, con street food, spettacoli e attivita' per famiglie, mentre per tutto il weekend si terra' la 41ª Festa «Noi il Quartiere» tra San Carlo e San Giuseppe. Infine, da giovedi' a sabato via Bergamo sara' protagonista con la «Red Experience by Campari», tra musica di sottofondo con vari djset, gadget e sapori. L'Estate Brilla sara' anche in Largo Mazzini/Rinascente da giovedi' a sabato con djset live/vinili live e in Via Napoleone con djset live. Durante la settimana le vetrine dei negozi saranno allestite a tema. Un calendario variegato, dunque, per rendere Monza viva e accogliente in ogni angolo, moltiplicando le occasioni di incontro e festa per tutti. FuoriGP aderisce anche al progetto di Regione Lombardia «Cuori Olimpici» in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: grazie a un finanziamento dedicato, sono previste campagne multicanale, distribuzione di materiale promozionale, brandizzazione di mezzi pubblici e iniziative di comunicazione mirate per far conoscere la manifestazione sia in Italia che all'estero. Inoltre, dal 4 al 7 settembre, in Piazza Duomo sara' presente un punto informativo brandizzato «Cuori Olimpici», per la distribuzione di gadget e informazioni.