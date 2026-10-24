GP Austin, libere 2: Leclerc si conferma leader, ma Antonelli si porta a soli 42 millesimi dalla Ferrari

C'è sempre Charles Leclerc davanti a tutti ad Austin. Il pilota della Ferrari si è confermato il più veloce anche nella seconda sessione passando dal tempo del primo turno di 1'36"052 a 1'35"291, ovviamente siglato con le gomme soft. Giornata da dominatore quella di Leclerc e di una Ferrari che sta sfruttando come meglio non poteva gli aggiornamenti portati in Texas. Che, però, Lewis Hamilton ancora non è riuscito a sfruttarli appieno risultando quarto a 0"615 da Leclerc.

Chi, invece, ha compiuto un notevole passo in avanti è la Mercedes, o sarebbe meglio dire, Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese si è portato ad appena 42 millesimi da Leclerc, evidenziando i progressi della W17 nonostante gli "esperimenti" in corso con soluzioni in ottica 2027. George Russell non è stato altrettanto efficace ed è quinto a 0"744 dal vertice. Un piccolo errore nella serie di curve, dalla tre alla nove, lo ha penalizzato nel suo giro lanciato.

La Red Bull-Ford si conferma al vertice con Max Verstappen, autore del terzo crono e a 0"189 da Leclerc. Sarà da tenere d'occhio per il resto del weekend. Oramai non sorprende più la Racing Bulls-Ford, addirittura sesta con Liam Lawson e davanti alla McLaren-Mercedes di Lando Norris, che ha fatto un passo indietro rispetto alla prima sessione.

Isack Hadjar si è migliorato rispetto al precedente turno, è salito nono, ma rimane pur sempre lontanuccio dal compagno Verstappen. Soddisfatto il team principal della Haas-Ferrari, Ayao Komatsu, che ha visto sorridendo Oliver Bearman salire in decima posizione. Meno brillante la Aston Martin-Honda, scivolata nelle posizioni retrostanti. Continua il calvario della Williams-Mercedes e soprattutto di Alexander Albon che proprio non riesce a mettere insieme un giro decente.

Venerdì 24 ottobre 2026, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"291 - 29 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'35"333 - 24

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'35"480 - 24

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'35"906 - 26

5 - George Russell (Mercedes) - 1'36"035 - 27

6 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'36"331 - 26

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'36"373 - 27

8 - Oscar Piastrii (McLaren-Mercedes) - 1'36"387 - 27

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'36"411 - 24

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'36"536 - 28

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'36"832 - 27

12 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'36"840 - 27

13 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'36"959 - 29

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'37"111 - 26

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'37"201 - 32

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'37"235 - 26

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'37"269 - 28

18 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'37"430 - 28

19 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'38"422 - 24

20 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'38"446 - 28

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'39"036 - 24

22 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'43"426 - 27