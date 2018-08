GP del Belgio, Hamilton con la Mercedes in pole, la Ferrari di Vettel in prima fila

SPA-FRANCOCHAMPS - Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Spa bagnata dalla pioggia, caduta all’inizio della terza e decisiva manche di qualifiche, il pilota inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’58«179. Il leader iridato ha sfruttato le condizioni migliori alla fine della sessione per piazzare il suo miglior crono all’ultimo giro lanciato. Sebastian Vettel, al volante della Ferrari, si è piazzato secondo e domani scatterà dalla prima fila accanto a Hamilton.

La pioggia proietta a sorpresa in seconda fila le monoposto del nuovo team Racing Point Force India, con il francese Esteban Ocon e il messicano Sergio Perez rispettivamente terzo e quarto. Alle loro spalle il francese Romain Grosjean con la Haas, riuscito a precedere anche la Ferrari del finlandese Kimi Raikkonen che completa la terza fila in sesta posizione. Ancora più indietro le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, rispettivamente in settima e ottava posizione. Nono Kevin Magnussen con l’altra Haas, mentre Valtteri Bottas con l’altra Mercedes chiude virtualmente la top ten ma domani scatterà dal fondo della griglia per la sanzione seguita alla sostituzione del motore sulla sua monoposto.