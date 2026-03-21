GP del Brasile, la Honda di Zarco la più veloce nelle prequalifiche precede Marc Marques con la Ducati

Dopo oltre due decenni la MotoGp è tornata a girare in Brasile nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. Il tutto in un venerdì in pista condizionato fortemente dalla pioggia che nelle prequalifiche ha visto dominare un po' a sorpresa Johann Zarco su Honda Lcr, capace di segnato il miglior tempo. In una sessione con un tracciato prima umido e poi bagnato soprattutto nell'ultima parte del pomeriggio, il pilota francese in 1'21''257 ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez e la Yamaha del pilota turco Toprak Razgatlioglu. Quarta l'Aprilia di Jorge Martin davanti alla Ktm di Pedro Acosta. Sesto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini.

Nona l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito in Q2 anche, Quartararo, Aldeguer e Ogura Problemi e solo ventesima posizione per l'Aprilia di Marco Bezzecchi la cui moto è rimasta a lungo al box della scuderia di Noale per sistemarne l'assetto. Il pilota riminese ha fatto chiaramente ampi gesti mostrando di non sentire un buon feeling sulla sua RS-GP26. Il vincitore degli ultimi tre GP della MotoGP domani dovrà passare attraverso un difficilissimo Q1. Oltre a Bezzecchi ci sono altrui esclusi eccellenti dalla top 10 che dovranno passare dal Q1: Marini, Morbidelli, Di Giannantonio e Raul Fernandez.

Tante le cadute dovute alla pista bagnata. Prequalifiche precedute dalle libere 1 in una mattinata caratterizzata dalla pioggia che ha comportato uno slittamento di un'ora nel programma. A finire davanti a tutti era stato Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) con il miglior tempo in 1:26.688, precedendo di 87 millesimi Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) seguito a sua volta da Bezzecchi (Aprilia Racing). Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) aveva termina la sessione con il quarto tempo davanti a Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3). A seguire Jorge Martin (Aprilia Racing), Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) e Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) a completare la top ten.