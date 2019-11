Gp del Brasile, miglior tempo per Hamilton nelle terze libere

Hamilton non si ferma e fa registrare il miglior tempo nella terza sessione delle libere del Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il campione del mondo in carica su Mercedes ferma il cronometro sul tempo di 1'08«320, alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, +0»026, terza la Ferrari di Charles Leclerc, +0«291. Subito dietro l'altra 'rossà quella di Sebastian Vettel, +0»344. Quinto posto per la Red Bull di Alexander Albion, +0«816, sesta la Mercedes di Valtteri Bottas, +0»881