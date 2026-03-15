Gp del Qatar rinviato all'8 novembre. Niente corsa ad aprile. Slittano gli ultimi due Gp: quello in Portogallo ed a Valencia

Il Gran Premio del Qatar del motomondiale, previsto per aprile, è stato posticipato all'8 novembre a causa, informa la MotoGp, della persistente situazione geopolitica in Medio Oriente. Di conseguenza, il Gran Premio del Portogallo a Portimão si svolgerà il 22 novembre, mentre la gara finale della stagione a Valencia è stata spostata al 29 novembre, senza alcuna modifica al calendario del MotoGP 2026. Il ceo della MotoGp. Carmelo Ezpeleta, spiega che «la decisione è stata presa in coordinamento con la federazione mondiale e i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La priorità è sempre la sicurezza di tutti».