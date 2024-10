GP di Austin, libere: doppietta Ferrari con Sainz e Leclerc davanti a Verstappen

Torna il weekend nel formato Sprint nel Mondiale F1. Dopo una pausa di ben tre settimane, inusuale per i ritmi imposti da FIA e Liberty Media, team e piloti sono sbarcati negli Stati Uniti dopo le gare di Baku e Singapore, in Asia. Ad accoglierli, il circuito di Austin, in Texas, molto impegnativo. Nel programma, un unico turno libero che ha visto svettare la Ferrari con Carlos Sainz primo nella classifica finale in 1'33"602. Soltanto nel finale, è stato avvicinato da Charles Leclerc in 1'33"623, una differenza di appena 21 millesimi.

E' un bel messaggio quello lanciato dal team diretto da Frederic Vasseur. Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda, ha chiuso in 1'33"855 con un divario di Sainz di 253 millesimi mentre il suo rivale nella rincorsa al titolo, Lando Norris con la McLaren-Mercedes, è quinto in 1'33"868, a 13 millesimi dall'olandese. Un vero e proprio solco quello tracciato dai due piloti Ferrari nei confronti dei rivali.

Oscar Piastri, con la seconda McLaren, è quinto a un soffio da Norris ed è seguito dalle due Mercedes. Le due W15 hanno presentato un nuovo fondo e un diverso disegno delle fiancate, ma per Lewis Hamilton e George Russell è stata una sessione sofferta. Il sette volte iridato nella prima parte del turno ha compiuto un pericoloso 360 in piena velocità mentre Russell proprio non riusciva a... stare in pista, finendo largo nelle curve 9 e 15 in diverse occasioni.

Buona prova per la Haas-Ferrari, ottava con Kevin Magnussen che ha avuto la meglio sulla Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso mentre chiuide la top 10 la Racing Bulls-Honda di Yuki Tsunoda. Con il team di Faenza è rientrato in F1 Liam Lawson, dopo la breve esperienza dello scorso anno quando aveva rimpiazzato l'infortunato Daniel Ricciardo. Questa volta ha nuovamente preso il sedile di Ricciardo, licenziato per mancanza di risultati. Lawson ha concluso 13esimo.

In difficoltà Sergio Perez con la Red Bull, appena 16esimo e non benissimo le due Williams-Mercedes con Alexander Albon 14esimo e Franco Colapinto 19esimo. Problemi di potenza motore per Guan Yu Zhou con la Sauber-Ferrari, costretto a fermarsi a metà sessione.

Intanto, oltre alle polemiche relative alla Red Bull per la scoperta di un sistema che potrebbe variare l'altezza delle loro monoposto quando sono nel parco chiuso, nel periodo tra qualifica e gara (cosa vietatissima), va sottolineato che è stata decisa la cancellazione del punto per chi realizza il giro più veloce a partire dal prossimo anno.

Venerdì 18 ottobre 2024, libere

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"602 - 24 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"623 - 27

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'33"855 - 23

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"868 - 25

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'33"908 - 26

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"963 - 22

7 - George Russell (Mercedes) - 1'34"093 - 27

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'34"096 - 24

9 - Fernando Alonso (Aston Maritn-Mercedes) - 1'34"112 - 24

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'34"313 - 20

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'34"364 - 24

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'34"375 - 24

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'34"443 - 28

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"618 - 26

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"619 - 24

16 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'34"638 - 24

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"806 - 24

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'35"041 - 26

19 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'35"248 - 27

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'37"219 - 15