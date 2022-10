GP di Austin, prove libere 2: per tutti test con le gomme Pirelli 2023, la Ferrari è sempre la più veloce

E' stata una seconda sessione libera particolare quella del Gran Premio di Austin. Tutti i team e piloti infatti, hanno dedicato il turno al collaudo delle gomme Pirelli in ottica 2023. Due set di pneumatici con mescola dura, e programmi da svolgere con poco carico di benzina e poi con i serbatoi belli pieni per un totale di 26 giri. Charles Leclerc, Vallteri Bottas e Daniel Ricciardo, non avendo girato nel primo turno per aver lasciato le loro vetture ai piloti rookie dei loro team (rispettivamente Robert Shwartzman, Theo Pourchaire ed Alex Palou), nei primi 30 minuti dei 90 previsti della sessione, hanno potuto impiegare le tradizionali Pirelli medie e soft, e per questo motivo hanno occupato le prime tre posizioni in classifica percorrendo anche più giri.

Hanno rinunciato a questa possibilità i team Haas e Williams per Kevin Magnussen e Nicholas Latifi (nel primo turno avevano lasciato le loro monoposto ad Antonio Giovinazzi e Logan Sargeant) che hanno preferito girare soltanto con le Pirelli Test. Se Leclerc è stato il più rapido in 1'36"810 con le soft, il più veloce con le Pirelli 2023 è stato Carlos Sainz in 1'38"232 davanti a Mick Schumacher con la Haas. Tempi comunque non significativi, ma la sessione è stata molto importante non solo per la Pirelli, che deve capire come lavorano le gomme in ottica 2023 con le varie vetture, ma anche per gli stessi team e piloti che hanno potuto fare un importante assaggio del comportamento degli pneumatici futuri.

Venerdì 22 ottobre 2022, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'36"810 - 37 giri - gomma media

2 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'37"525 - 37 - gomma soft

3 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'37"627 - 40 - gomma soft

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'38"232 - 26 - gomma T

5 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'39"507 - 26 - gomma T

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'39"547 - 26 - gomma T

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'39"575 - 26 - gomma T

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'39"698 - 26 - gomma T

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'39"840 - 26 - gomma T

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'39"852 - 26 - gomma T

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'40"084 - 26 - gomma T

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'40"178 - 26 - gomma T

13 - George Russell (Mercedes) - 1'40"562 - 26 - gomma T

14 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'40"664 - 26 - gomma T

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'40"806 - 26 - gomma T

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'41"310 - 26 - gomma T

17 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'41"334 - 26 - gomma T

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'41"853 - 26 - gomma T

19 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'41"857 - 26 - gomma T

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'42"317 - 26 - gomma T