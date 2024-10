GP di Austin, qualifica: sesta pole stagionale per Norris, seconda fila per le due Ferrari

E adesso sono sei le pole conquistate quest'anno da Lando Norris, sette in carriera. Nella qualifica di Austin, l'inglese della McLaren-Mercedes ha piazzato il colpo vincente nel primo tentativo, come tutti gli altri, in quanto nel secondo push, George Russell è uscito di pista nel terzo settore mettendo la parola fine alla sessione con qualche curva di anticipo. Sarebbero cambiate le cose? Leggendo i tempi dei primi due settori probabilmente no.

La pole di Norris è stata di 1'32"330, Max Verstappen, secondo con la Red Bull-Honda, ha siglato il tempo di 1'32"361, 31 millesimi di differenza. Nel primo settore, l'olandese si era migliorato rispetto al suo primo crono (24"820 contro 24"868), ma nel secondo tratto aveva fatto peggio con 37"073 rispetto al precedente 36"986. Norris non aveva migliorato i propri primi due settori (24"982 e 36"887), fondamentale sarebbe stato l'esito del terzo, ma forse per Max sarebbe stata dura superare Norris.

Poco male, avremo una prima fila molto interessante con Norris e Verstappen, già vista in altre occasioni, ovvero i primi due della classifica iridata a posizioni invertite. In seconda fila le due Ferrari. Carlos Sainz (1'32"652) può recriminare qualcosa per l'interruzione della sessione. Nel suo giro finale, nel secondo settore era stato il più veloce, ma difficilmente avrebbe cancellato i tre decimi di distacco da Verstappen. Lo spagnolo ha avuto la meglio su Charles Leclerc, quarto in 1'32"740. Considerando l'andamento della gara Sprint, la Ferrari può avere buone opportunità per tentare il colpaccio nel Gran Premio.

Quinta prestazione per Oscar Piastri, nuovamente lontano dal compagno Norris. Austin appare indigesta per il giovane australiano. In terzo fila sarà con Russell al volante di una Mercedes che, come ha commentato prima dell'incidente, non aveva nulla da spartire con quella guidata nella qualifica Sprint. Addirittura, Lewis Hamilton non ha superato il Q1. Nella gara Sprint, ha avuto un problema ai cuscinetti delle sospensioni, sono state apportate modifiche, ma evidentemente hanno peggiorato la sua monoposto.

Quarta fila per un Pierre Gasly in gran forma con l'Alpine-Renault. Il francese è risultato settimo mentre il compagno Esteban Ocon non ha fatto meglio della 13esima prestazione. Ottavo Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che ha visto Lance Stroll 14esimo. Ancora bene la Haas-Ferrari, nona con Kevin Magnussen, ancora male Sergio Perez conl la Red Bull che è entrato sì nel Q3, ma per track limits non ha segnato alcun tempo e partirà decimo.

Fuori dalla Q3 Yuki Tsunoda, 11esimo con la Racing Bulls. In Q2 è entrato anche il suo compagno Liam Lawson, ma non ha segnato alcun tempo, volontariamente, perché nel Gran Premio partirà ultimo per avere cambiato numerose parti della power unit. Non certo il rientro in F1 che il neozelandese sognava. Per lui solo un giro per permettere a Tsunoda di prendere la sua scia, ma non è servito per centrare la Q3.

Nico Hulkenberg con la Haas ha commesso un errore che gli è costato almeno 4 decimi e l'ingresso in Q3. Stranamente in difficoltà la Williams che con entrambi i piloti, divisi da 11 millesimi, non è riuscita a superare la tagliola della Q1. Alexander Albon è 16esimo, Franco Colapinto 17esimo. E dire che l'argentino nella qualifica Sprint aveva raggiunto la Q3.

Sabato 19 ottobre 2024, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"330 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"361 - Q3

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"652 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"740 - Q3

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"950 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'32"974 - Q3

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'33"018 - Q3

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"309 - Q3

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"481 - Q3

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - senza tempo - Q3

11 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'33"506 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'33"544 - Q2

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'33"597 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"799 - Q2

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - senza tempo - Q2 **

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"051 - Q1

17 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'34"062 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'34"152 - Q1

19 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'34"154 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'34"228 - Q1

** Lawson partirà ultimo nel GP per avere cambiato varie componenti della power unit