GP di Austria, libere 2: pronta risposta della Mercedes che piazza davanti Hamilton e Bottas

E' arrivata la risposta della Mercedes nel secondo turno libero del GP di Austria. Sul circuito di Spielberg, Lewis Hamilton, tornato al doppio pilone dell'ala posteriore, ha ottenuto con relativa facilità il primo tempo in 1'04"523. Una bella risposta a Max Verstappen e alla Red Bull-Honda che troviamo in terza posizione con 1'04"740, preceduti anche da Valtteri Bottas, secondo in 1'04"712. Nel corso dei 60 minuti di prove è caduta qualche goccia di pioggia che ha penalizzato i piloti Ferrari, i quali stavano cercando il tempo proprio in quel frangente e per questo li troviamo indietro nella classifica, dopo che stamane erano al secondo e terzo posto. Da segnalare una escursione nella ghiaia, innocua, di Hamilton.

Sarà interessante dunque, vedere se la Mercedes riuscirà a mantenere la testa della classifica anche domani su una pista che soltanto cinque giorni fa aveva visto dominare nettamente la Red Bull. Ma le gomme super soft e una temperatura decisamente diversa, almeno 10 gradi in meno, possono essere fattori che modificano il comportamento delle vetture. Gran balzo in avanti della Aston Martin-Mercedes, quarta con Lance Stroll e quinta con Sebastian Vettel.

Sempre bene le Alpha Tauri-Honda, con Yuki Tsunoda sesto e Pierre Gasly settimo. Il giapponese ha avuto il suo momento classico di maleducazione dando senza motivo dello stupido a Stroll, colpevole a suo dire di essergli davanti e di fare una simulazione gara. Ottava prestazione per l'Alpine-Renault di Fernando Alonso, mentre Esteban Ocon che aveva lasciato nel primo turno il volante a Guan Yu Zhou, ha concluso 12esimo. Nono Lando Norris con la McLaren-Mercedes, in testacoda alla curva 1. Ancora lontano Daniel Ricciardo, 15esimo.

Venerdì 2 luglio 2021, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"523 - 30 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'04"712 - 33

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"740 - 34

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"139 - 33

5 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"268 - 37

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"356 - 37

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"379 - 38

8 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'05"393 - 34

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'05"466 - 34

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"511 - 32

11 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'05"516 - 39

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'05"527 - 36

13 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'05"620 - 37

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"624 - 33

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'05"698 - 32

16 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"708 - 33

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'05"819 - 36

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'05"911 - 35

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'06"014 - 38

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'06"173 - 35