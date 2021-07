GP di Austria, libere 3: Verstappen e la Red Bull-Honda imprendibili, Giovinazzi ottimo quinto

La terza sessione libera del GP di Austria ha riportato in cima alla classifica Max Verstappen al volante della Red Bull-Honda. Una prestazione notevole quella del leader della classifica iridata (1'04"591) in quanto ha rifilato mezzo secondo a Valtteri Bottas e 686 millesimi a Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo avrebbe potuto far meglio di tre decimi, ma quel tempo gli è stato cancellato per track limits all'ultima curva. Rispetto a una settimana fa, prendendo come riferimento il terzo turno libero, il crono ottenuto da Verstappen è similare (1'04"573), ma al comando vi era Hamilton con 1'04"369. Stranamente, a distanza di sette giorni, non è riuscito a ripetere quel tempo. Chi manca nelle prime posizioni è Sergio Perez, con la seconda Red Bull, settimo con 1'05"396.

Dunque, il copione non sembra essere diverso da quello messo in scena nel GP della Stiria, con una Red Bull-Honda nettamente superiore alla Mercedes, che prevede comunque qualche novità a breve, ma già prevista nel programma tecnico della squadra. Hamilton, fresco di rinnovo di contratto, non pare rassegnato... ma quasi: "La Red Bull è stata impressionante nelle ultime quattro gare, invece Montecarlo e Baku sono state disastrose per noi. Hanno chiaramente trovato un extra e me li aspetto ancora davanti questa domenica, anche se sul giro singolo possiamo ridurre al minimo il distacco. Ma dobbiamo essere più veloci sul passo per stare con Max. Le modifiche che abbiamo provato, conseguenza delle sedute che ho fatto al simulatore, non hanno funzionato. Siamo tornati indietro e non cambierò troppo per non peggiorare".

Sorprese dietro ai primi tre della classifica. Quarto è PIerre Gasly con la sempre veloce Alpha Tauri-Honda, ma il suo compagno Yuki Tsunoda è 12esimo dopo un grande spavento preso nella doppia curva finale. Poi, abbiamo in quinta posizione un eccellente Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo-Ferrari, non nuovo a prestazioni così ficcanti nelle prove libere. Vediamo se riuscirà a ripetersi anche in qualifica. La Ferrari è sesta con Carlos Sainz e nona con Charles Leclerc: entrambi i piloti non sono stati immuni da piccoli errori. In casa Alpine-Renault, Fernando Alonso è ottavo, ancora una volta più rapido di Esteban Ocon, 13esimo. Al netto dell'errore di Lando Norris all'ultima curva, la McLaren non è parsa vogliosa di cercare la prestazione. Attenzione alla Aston Martin-Mercedes che combatterà per entrare in Q3.

Sabato 3 luglio 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"591 - 15 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'05"129 - 22

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'05"277 - 20

4 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"280 - 27

5 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"345 - 27

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'05"347 - 29

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'05"396 - 20

8 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'05"434 - 23

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"484 - 35

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"542 - 22

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"546 - 19

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"561 - 23

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'05"674 - 22

14 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'05"694 - 23

15 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'05"700 - 23

16 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'05"725 - 21

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"747 - 31

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'06"078 - 26

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'06"105 - 17

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'06"289 - 28