GP di Austria, qualifica: Russell in pole col giallo, beffate le Ferrari e Antonelli

Pole con il giallo. George Russell si è preso il primo posto nella qualifica del GP di Austria e non sono mancate le polemiche. Cosa è accaduto? Max Verstappen stava viaggiando fortissimo, nel suo secondo push, aveva il miglior secondo settore, ma all'ingresso della penultima curva è arrivato troppo veloce, ha perso il posteriore della sua Red Bull-Ford ed è andato a colpire con la fiancata sinistra, dopo una giravolta, le barriere.

In quel momento è stata esposta una luce gialla, non la doppia gialla. Intanto erano transitate le due Ferrari con Charles Leclerc che aveva realizzato il momentaneo primo crono in 1'06"349 seguito da Lewis Hamilton con 1'06"408, costretto a un solo tentativo finale in quanto nel suo primo push era arrivato lungo alla curva 3.

Andrea Kimi Antonelli è stato tra i primi ad arrivare al punto in cui Verstappen ha sbattuto ed ha abortito il giro che poteva portarlo in pole: "Ho fatto un errore, non so perché ho pensato vi fosse la doppia bandiera gialla e così ho rallentato. Peccato, sono arrabbiato per il mio sbaglio di valutazione". Antonelli era stato il più veloce nel Q1 e nel Q2 e tutto lasciava presagire che potesse segnare la pole.

Poi, è arrivato Russell. La luce gialla che precede la penultima curva lampeggiava, alternandosi stranamente alla verde, l'inglese della Mercedes ha alzato il piede nel micro settore, ha dunque fatto il suo dovere rimanendo nel regolamento. E quando è passato sul traguardo, il crono ha mostrato 1'06"113, equivalente alla pole. Otto Gran Premi e otto pole per la Mercedes, quattro a testa tra Antonelli e Russell.

Doccia fredda per la Ferrari che aveva la pole nelle mani di Leclerc, e tutta la prima fila, ma ha dovuto fare i conti con la realtà dei fatti. Si potrà discutere all'infinito se fosse stato il caso, da parte del direttore di gara, di esporre una doppia gialla o anche la bandiera rossa (è accaduto in passato), vi era pur sempre una vettura con il pilota ancora nell'abitacolo all'esterno di una curva veloce e dunque una situazione di pericolo, ma è andata così. Ed è stato spiacevole sentire il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, scivolare nel vittimismo polemico affermando che "Tutte le decisioni vanno nella direzione della Mercedes".

In conclusione, Russell partirà dalla pole con a fianco un ritrovato Leclerc mentre in seconda fila si accomoderanno Hamilton e Antonelli, ovvero il secondo e il primo della classifica iridata. Verstappen è risultato quinto e dividerà la terza fila con il campione del mondo Lando Norris. Ancora una volta, la McLaren-Mercedes non è apparsa al meglio della condizione, con Oscar Piastri settimo davanti ad Isack Hadjar. Festa in casa Racing Bulls-Ford con entrambi i piloti in top 10.

Sabato 27 giugno 2026, qualifica

1 - George Russell (Mercedes) - 1'06"113 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'06"349 - Q3

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'06"408 - Q3

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'06"414 - Q3

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'06"475 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'06"502 - Q3

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'06"511 - Q3

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'06"632 - Q3

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'06"955 - Q3

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'07"007 - Q3

11 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'07"223 - Q2

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'07"293 - Q2

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'07"523 - Q2

14 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'07"611 - Q2

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'07"817 - Q2

16 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'08"171 - Q2

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'08"252 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'08"509 - Q1

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'08"945 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'09"030 - Q1

21 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'09"942 - Q1

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'10"363 - Q1