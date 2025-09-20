GP di Baku, libere 3: Norris torna al comando, buon quarto Hamilton davanti ad Antonelli, decimo Leclerc

C'è parecchio vento a Baku, che ha infastidito non poco tutti i piloti durante la terza sessione libera. Questo non ha impedito a Lando Norris e alla McLaren-Mercedes di realizzare il miglior tempo in 1'41"223. Dimenticato l'errore del secondo turno di venerdì, Norris è entato in pista con il giuisto piglio, guidando senza commettere particolari errori.

Al contrario, non è stata una sessione pulita per Oscar Piastri, alcune sbavature qua e là fino al dritto in curva 1. Per l'australiano, terzo tempo a 254 millesimi dal compagno. Tra le due McLaren, si è inserito un volitivo Max Verstappen con una Red Bull-Honda che pare aver trovato competitività dopo la giornata di venerdì non troppo esaltante. Verstappen ha rimediato un distacco di un paio di decimi da Norris e si propone come candidato per la caccia alla pole. Che vede ovviamente le due McLaren come le monoposto da battere.

La Ferrari non ha perso il passo rispetto a venerdì, bene la quarta posizione di Lewis Hamilton a 276 millesimi da Norris. A inizio turno, l'inglese è arrivato lungo in uno delle tante curve ad angolo, ma si è ripreso rapidamente. Decimo è Charles Leclerc, anche lui un dritto proprio nel giro finale e si ritrova così parecchio distante dal compagno.

Buon lavoro per Andrea Kimi Antonelli, quinto e davanti a George Russell. Ma il distacco accumulato dalla Mercedes è pesante: 653 millesimi per il bolognese, 741 millesimi per l'inglese. In top 10 rimane Alexander Albon con la Williams-Mercedes e continua a stupire Oliver Bearman, ottavo con la Haas-Ferrari quando il suo compagno Esteban Ocon non ha fatto meglio del 17esimo posto. Inidetro anche Carlos Sainz, 13esimo. Sia Albon sia Bearman non sono stati immuni da errori. Un bel 360 lo ha compiuto Liam Lawson, poi buon nono con la Racing Bulls-Honda.

Sabato 20 settembre 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'41"223 - 19 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'41"445 - 19

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'41"477 - 21

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'41"499 - 18

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'41"876 - 17

6 - George Russell (Mercedes) - 1'41"964 - 17

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'41"983 - 19

8 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'41"985 - 23

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'42"146 - 21

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"209 - 19

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'42"267 - 22

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'42"428 - 17

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'42"486 - 17

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'42"591 - 17

15 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'42"789 - 19

16 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'42"840 - 18

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'42"868 - 20

18 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'43"060 - 16

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'43"322 - 21

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"350 - 17