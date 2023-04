GP di Baku, Shootout Sprint: la Ferrari ancora in pole con Leclerc nonostante il crash finale

La Q1 e la Q2 con gomme medie, la Q3 con gli pneumatici soft nuovi, ma con l'obbligo di percorrere due giri cronometrati senza rientrare ai box. E se le hai utilizzate nella qualifica per il GP, come accaduto a Lando Norris, rimani ai box. Questo il format dell'inedito Shootout Sprint, la qualifica che determina lo schieramento di partenza della gara Sprint.

E come venerdì, la Ferrari è stata nuovamente la grande protagonista con Charles Leclerc. Che però, nel suo secondo lancio, è finito contro le barriere della curva 5. Buon per lui che aveva segnato il tempo della pole, 1'41"697, nel primo tentativo e che le due Red Bull-Honda non sono riuscite a far meglio. Sergio Perez, secondo, è passato da 1'41"876 a 1'41"844 mentre Max Verstappen, col posteriore ballerino nella zona mista del tracciato, è terzo in 1'41"987 dopo un primo push concluso in 1'42"140.

Carlos Sainz è soltanto quinto, preceduto dalla Mercedes di George Russell. Lo spagnolo però, è stato "fregato" dalla bandiera rossa uscita proprio nel finale per l'incidente del compagno di squadra Leclerc. A Sainz è stata cambiata ieri la MGU-K. Migliorata nella classifica la Mercedes rispetto a venerdì (sbagliate le pressioni gomme), con Russell quarto e Lewis Hamilton sesto.

Notevole la prestazione di Alexander Albon con la Williams-Mercedes, settimo davanti alle due Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso e Lance Stroll, in difficoltà con il DRS. Decimo Norris che con la McLaren-Mercedes non ha potuto girare, come spiegato sopra.

Rispetto alla qualifica i tempi sono stati alti, la pole dello Shootout ottenuta da Leclerc è di 1'41"697 mentre ieri si era spinto fino a 1'40"203, un secondo e mezzo. Questo perché il primo tentativo viene fatto con più benzina nei serbatoi e il secondo push, senza rientro ai box, con le gomme già usurate.

Nella Q1 Nyck De Vries con l'Alpha Tauri-Honda ha ripetuto l'errore della qualifica in curva 4, ma almeno non ha sbattuto come ieri arrivando lungo in via di fuga. Dritto anche per Oscar Piastri, incidente per Logan Sargeant che ha colpito le barriere con la posteriore destra causando la bandiera rossa che ha impedito a Yuki Tsunoda di migliorarsi nel suo giro finale. Male PIerre Gasly con la Alpine-Renault e le due Sauber-Ferrari. Nel Q2, innocuo errore di Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari.

Sabato 29 aprile 2023, shootout sprint

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'41"697 - Q3

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'41"844 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'41"987 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'42"252 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'42"287 - Q3

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'42"502 - Q3

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'42"846 - Q3

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"010 - Q3

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"064 - Q3

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - no time - Q3

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'43"427 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'43"806 - Q2

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'44"088 - Q2

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'44"332 - Q2

15 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - no time - Q2

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'45"177 - Q1

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'45"352 - Q1

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"436 - Q1

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'46"951 - Q1

20 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'48"180 - Q1