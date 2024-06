GP di Barcellona, prove libere 1: Norris sfida Verstappen, Ferrari terza con Sainz

Come accaduto a Montreal, anche a Montmelò nel GP di Spagna è la McLaren-Mercedes a comandare al termine del primo turno libero. Se in Canada in quella occasione pioveva, in Catalogna brilla il sole e Lando Norris non si è fatto sfuggire l'occasione per segnare il primo tempo in 1'14"228 grazie ad una MCL38 che è apparsa subito ottimamente bilanciata. L'inglese ha preceduto di pochissimo, 24 millesimi, Max Verstappen. L'olandese ha lavorato molto sulla sua vettura, segno che inizialmente non era troppo soddisfatto, e alla fine ha stampato la seconda prestazione.

La Ferrari con Carlos Sainz è buona terza, tempo di 1'14"572 ottenuto con gli pneumatici medi mentre Norris e Verstappen avevano impiegato le soft. Sainz non è riuscito a percorrere un giro valido con le gomme morbide per via della bandiera rossa, apparsa per togliere un pezzo di una vettura dal tracciato. Sulla Ferrari dello spagnolo è stata installata la terza power unit, così come il turbo e la MGUH-K mentre Verstappen ha una nuovissima power unit, la quarta. La Red Bull ha quindi raggiunto per l'olandese il massimo consentito per quanto concerne le sostituzioni dei motori, se dovrà montarne una quinta unità, andrà in penalità.

Charles Leclerc, a differenza di Sainz, ha lottato contro un set-up non proprio ottimale. Via radio, il vincitore di Monte Carlo ha definito orribile il comportamento della sua monoposto. Leclerc, come Carlos, non ha potuto sfruttare le gomme soft per via della bandiera rossa e con le medie ha realizzato l'11esimo crono. Per Charles, la Ferrari ha montato la quarta MGUH. Anche la Mercedes ha visto i propri piloti segnare i rispettivi migliori tempi con le Pirelli medie. George Russell è quarto, Lewis Hamilton settimo con una W15 che appare molto meglio bilanciata rispetto ad inizio anno,

In top 10 è entrato Esteban Ocon con la Alpine-Renault, buon ottavo davanti a Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes ed Alexander Albon con una Williams-Mercedes sempre più convinta di poter iniziare a dire la sua. In casa Haas-Ferrari, nel turno ha girato Oliver Bearman, tester Ferrari, che ha utilizzato la VF24 di Nico Hulkenberg. Bearman si è espresso sui tempi del compagno Kevin Magnussen.

Intanto, nella hospitality Alpine è apparso Flavio Briatore. Il 74enne ex team principal Renault e Benetton con cui ha vinto mondiali piloti e costruttori, è stato nominato consigliere esecutivo della Alpine dall'amministratore delegato del Gruppo Renault Luca De Meo. Si è anche appreso che Adrian Newey, progettista in uscita dalla Red Bull, ha fatto una lunga visita alla factory della Aston Martin che gli ha proposto un contratto da 100 milioni per 4 anni. Da tempo, Newey è nel mirino Ferrari, ma la notizia apparsa sui media inglesi dell'incontro con Lawrence Stroll ha gettato nello sconforto i tifosi di Maranello.

Venerdì 21 giugno 2024, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"228 - 27 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'14"252 - 26

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'14"572 - 31

4 - George Russell (Mercedes) - 1'14"614 - 31

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"692 - 28

6 - Oscar Piastri (McLaren-Honda) - 1'14"867 - 29

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'14"911 - 28

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'15"086 - 30

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"222 - 26

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"417 - 25

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"434 - 26

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'15"472 - 24

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"484 - 21

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"512 - 28

15 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'15"580 - 30

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'15"616 - 24

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'15"644 - 30

18 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'15"752 - 25

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'15"865 - 29

20 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'15"916 - 21