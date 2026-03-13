GP di Cina, prove libere: prosegue il dominio Mercedes con Russell davanti ad Antonelli

Le cose sembrano andare un po' meglio sul circuito cinese di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale F1. La conformità del tracciato, come ci si aspettava, aiuta le monoposto a non avere particolari tempi "morti" con la batteria elettrica. I tempi lo confermano.

Se a Melbourne il divario tra il 2025 e il 2026 nelle varie sessioni, libere e qualifica, si aggirava costantemente sui 3" (poi 3"4 nel turno decisivo del Q3) a Shanghai si è partiti con una differenza, nell'unica sessione libera a disposizione in quanto in Cina vi è il format Sprint, di 1"237 tra il miglior crono odierno di George Russell e quello che aveva realizzato Lando Norris un anno fa. Precisamente, 1'32"741 l'inglese della Mercedes, 1'31"504 il connazionale della McLaren.

GP di Cina, prove libere

In 60 minuti, i team hanno quindi dovuto lavorare rapidamente per trovare il giusto set-up nelle varie condizioni delle mescole gomme e del carico carburante. Come a Melbourne, Il team Mercedes ha dominato con Russell, leader davanti al compagno Andrea Kimi Antonelli, 1'32"861 il suo tempo, 0"120 la differenza.

La Mercedes ha preceduto le due Ferrari per lungo tempo, ma staccate di 7-8 decimi. Nel finale è uscita allo scoperto la McLaren con Norris che si è piazzato in terza piazza, ma a 0"555 da Russell, e Oscar Piastri quarto a 0"731. Distacchi importanti come lo erano stati anche in Australia. Da notare che le power unit Mercedes hanno monopolizzato le prime quattro posizioni.

Le due Ferrari sono così scese al quinto e sesto posto con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Il monegasco ha rimediato 0"858 da Russell, più lontano Hamilton a 1"388. Per la SF-26, difficoltà nel mandare nella giusta temperature le gomme. A Shanghahi, ha debuttato ufficialmente l'ala posteriore che fa le capriole, causa di un testacoda di Hamilton alla curva 9 il quale, per un ritardo della chiusura dell'alettone, ha perso il posteriore.

Momento complicato per Leclerc all'ultima curva quando è andato leggermente in ghiaia nelle battute finali della sessione, ma ne è uscito bene. Vedremo se l'ala posteriore Macarena (come viene chiamata nel paddock richiamando il movimento delle mani), o ala allo spiedo, definizione della stampa britannica, sarà utilizzata nella qualifica Sprint. A noi piace chiamarla l'ala che fa le capriole. A voi la scelta...

Bella prestazione di Oliver Bearman con la Haas-Ferrari, settimo a 1"685 dalla vetta. Per il britannico anche un testacoda. Il compagno Esteban Ocon è risultato 14esimo. Soltanto ottava la Red Bull-Ford con Max Verstappen, lontano dal vertice e con un gap di 1"800. Peggio ha fatto Isack Hadjar, 13esimo a 2"115. Buono spunto dell'Audi Sauber di Nico Hulkenberg, nono davanti alla Alpine-Mercedes di Pierre Gasly.

Chiude la top 10 la Racing Bulls-Ford di Liam Lawson. Sfortunato Arvid Lindblad che si è dovuto fermare a bordo pista per un problema elettrico dopo appena 6 giri. Giravolta di Franco Colapinto all'alba del turno, qualche difficoltà d troppo per le due Williams-Mercedes. Ha percorso diversi giri la Aston Martin-Honda. Fernando Alonso ha coperto 18 tornate, Lance Stroll 20, ma sono in fondo alla classifica assieme alle due Cadillac-Ferrari.

Venerdì 13 marzo 2026, libere

1 - George Russell (Mercedes) - 1'32"741 - 27 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'32"861 - 28

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"296 - 28

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'33"472 - 27

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"599 - 27

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"129 - 25

7 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'34"426 - 27

8 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'34"541 - 24

9 - Nico Hulkenberg (Audi Sauber) - 1'34"639 - 26

10 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'34"676 - 27

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'34"773 - 29

12 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 1'34"828 - 26

13 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'34"856 - 26

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'34"877 - 25

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'34"947 - 26

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"480 - 31

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'35"679 - 18

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'35"856 - 18

19 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'36"057 - 25

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'37"224 - 20

21 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'37"896 - 6

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'39"200 - 13