GP di Cina, qualifica Sprint: Russell in pole, poi Antonelli e Norris, Hamilton buon quarto

E' sempre Mercedes. La qualifica Sprint di Shanghai ha proposto nuovamente al vertice la Mercedes. La pole è finita nelle mani di George Russell, pulito e sicuro nella guida, quasi in scioltezza, sul tracciato cinese che presenta un tratto mista e due lunghi rettilinei. L'inglese ha attraversato le tre frazioni della sessione tenendo sempre la prima posizione: 1'33"030 nel Q1, 1'32"241 nel Q2 (entrambi svolti con le gomme medie come da regolamento), 1'31"520 nel Q3 con le Pirelli soft.

Alle sue spalle si è tenuto costantemente Andrea Kimi Antonelli. Alla fine, il divario dal compagno è stato di 0"289 avendo ottenuto il tempo finale di 1'31"809. Il 19enne bolognese è finito sotto investigazione nel Q2 quando, in uscita dai box, alla prima curva non ha evidentemente guardato gli specchietti ed ha ostacolato Lando Norris che stava arrivando veloce per lanciarsi nel suo giro cronometrato. L'inglese ha dovuto abortire il suo tentativo.

Prima fila tutta Mercedes dunque, e anche se la qualifica Sprint non fa statistica per quanto riguarda le pole, si ripete quanto visto a Melbourne. Rispetto all'Australia, passo in avanti della McLaren-Mercedes con Lando Norris ottimo terzo e in grado di scavalcare un pimpante Lewis Hamilton (quarto) per 20 millesimi.

Norris ha battuto il compagno Oscar Piastri, che si è piazzato quinto, mentre Hamilton è stato costantemente più rapido di Charles Leclerc, sesto e a poco meno di 4 decimi dall'inglese. Riassumendo, il distacco dalla Mercedes di Russell rimane elevato per la concorrenza: Norris è a 0"621, Hamilton a 0"641, mentre Leclerc è crollato a 1"008. Per la cronaca, la Ferrari non ha utilizzato l'ala posteriore che fa le capriole impiegata nel turno libero. La McLaren nel Q3 ha fatto un solo tentativo con le soft a differenza della concorrenza.

La sorpresa del giorno arriva da Pierre Gasly che, come spesso gli capita, riesce a compiere miracoli. Il francese ha portato l'Alpine-Mercedes fino al Q3 e poi al settimo posto finale. Franco Colapinto invece, è risultato ultimo nel Q2 e dunque 16esimo. La "scommessa" di Flavio Briatore, che per l'argentino ha sacrificato nel 2025 Jack Doohan, continua a deludere.

Deludente la Red Bull-Ford. Max Verstappen è a 1"734 da Russell e si trova in una modestissima (per lui) ottava posizione. L'olandese nel suo giro finale è arrivato lungo all'ultima curva dopo avere sbraitato contro Gasly in uscita dalla penultima curva. Ma il francese non ha affatto ostacolato Verstappen, decidamente nervoso. Il suo compagno Isack Hadjar è invece decimo a mezzo secondo da Max.

Buon lavoro per Oliver Bearman che ha superato il Q2 e nel Q3 ha terminato nono con la Haas-Ferrari. Non ci è riuscito Esteban Ocon, 12esimo. Nico Hulkenberg, 11esimo con l'Audi Sauber, non è riuscito a entrare nel Q3 per appena 15 millesimi di differenza da Hadjar. Non una giornata positiva per la Racing Bulls-Ford, 13esima con Liam Lawson e 15esima con Arvid Lindblad che ha pagato il problema tecnico del turno libero, appena 6 giri percorsi.

Notte fonda per la Williams-Mercedes, eliminata con le due monoposto nel Q1. Stesso discorso, ma non è una novità, per la Aston Martin-Honda e per la Cadillac-Ferrari in pista con la sola vettura di Valtteri Bottas in quanto Sergio Perez è rimasto ai box per un problema al sistema carburante.

Venerdì 13 marzo 2026, qualifica Sprint

1 - George Russell (Mercedes) - 1'31"520 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"809 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"141 - Q3

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'32"161 - Q3

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"224 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"528 - Q3

7 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'32"888 - Q3

8 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'33"254 - Q3

9 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'33"409 - Q3

10 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'33"723 - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Audi Sauber) - 1'33"635 - Q2

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"639 - Q2

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'33"714 - Q2

14 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 1'33"774 - Q2

15 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'34"048 - Q2

16 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'34"327 - Q2

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'34"761 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"505 - Q1

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'35"581 - Q1

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'36"151 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'37"378 - Q1

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - senza tempo - Q1