GP di Francia, prove libere 1: Leclerc parte a mille, ma Verstappen lo bracca. Penalità motore per Sainz

E' partita bene la Ferrari sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Charles Leclerc ha segnato il primo tempo in 1'33"930 battendo la Red Bull-Honda di Max Verstappen, a 91 millesimi. L'olandese è tra le due Ferrari in quanto Carlos Sainz è risultato terzo, anche se più staccato con 1'34"268. E proprio il destino dello spagnolo in questo weekend è sotto la lente di ingrandimento. Si sta valutando infatti, se cambiare l'intera power unit, che lo porterebbe in ultima posizione per la gara. Per ora, però, si è appreso che Sainz pagherà 10 posizioni di penalità per avere sostituito la parte elettronica (la terza) prima dell'avvio del turno. La Ferrari ha anche portato alcune novità aerodinamiche che sono state valutate da Leclerc.

Il grande caldo che sta soffocando la Francia si sta facendo sentire anche al Paul Ricard e non potrà che influire parecchio sul degrado delle gomme. Sarà un vero problema per le squadre capire quali soluzioni adottare. Con Sergio Perez soltanto quinto, dopo anche un bel testacoda, al quarto posto si è issato George Russell con la Mercedes, ma a 951 millesimi da Leclerc. Lewis Hamilton ha fatto da spettatore: la sua W13 è stata utilizzata dal tester Nyck De Vries, risultato nono a 1"496 dalla vetta. Per l'olandese, già campione Formula 2 e Formula E si è trattato del debutto assoluto in un weekend di gara. La Sauber Alfa Romeo-Ferrari ha invece fatto girare il terzo pilota Robert Kubica al posto di Valtteri Bottas.

Dopo le dichiarazioni di Pierre Gasly dei giorni scorsi ("la nostra monoposto è la più lenta del gruppo"), l'Alpha Tauri ha finalmente portato qualche novità e subito il pilota francese ne ha tratto beneficio ottenendo il quinto tempo. La McLaren-Mercedes è settima con Lando Norris e decima con Daniel Ricciardo, che sente il suo sedile scottare sempre più, e non solo per il caldo. La sorpresa della sessione arriva dalla Williams-Mercedes, nona con Alexander Albon mentre Nicholas Latifi è tristemente ultimo e parecchio staccato da Kubica, penultimo. Non un buon inizio per l'Alpine-Renault, che ha tutti gli occhi puntati addosso essendo la gara di casa. Ma Esteban Ocon è 13esimo, Fernando Alonso 15esimo. Non bene anche la Haas-Ferrari, nelle retrovie. Sebastian Vettel ha annunciato che sta trattando il rinnovo con la Aston Martin.

Ma al Paul Ricard si respira un'aria da "ultima volta". Con il contratto in scadenza, ad oggi sembra improbabile che la Formula 1 mantenga in calendario l'evento transalpino, destinato al sacrificio in nome di mete più remunerative come Las Vegas, già ufficiale per il 2023, o la sudafricana Kyalami, che sembra avere buone chance. E Le Castellet, al massimo, può giocarsi un posto con Spa-Francorchamps, molto più affascinante e amata da paddock e pubblico. Ma la questione è prettamente di denaro. Vedere la F1 allontanarsi dalle sue radici europee è doloroso, ma a onor del vero il circuito francese non verrebbe troppo rimpianto, se assente nel prossimo Mondiale. Nelle tre gare disputate qui dal 2018, quando il Gran Premio di Francia è rinato dopo dieci anni, lo spettacolo è stato di basso livello. Colpa anche, o soprattutto, di un layout piatto che non diverte.

Venerdì 22 luglio 2022, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"930 - 23 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"021 - 19

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"268 - 21

4 - George Russell (Mercedes) - 1'34"881 - 25

5 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"979 - 21

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'35"174 - 21

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"232 - 21

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"414 - 24

9 - Nick De Vries (Mercedes) - 1'35"426 - 23

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'35"660 - 21

11 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"676 - 21

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"810 - 19

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"828 - 21

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"851 - 24

15 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'35"875 - 22

16 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'36"022 - 19

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'36"104 - 22

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"127 - 26

19 - Robert Kubica (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"332 - 19

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'37"043 - 23