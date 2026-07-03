GP di Gran Bretagna, prove libere: Hamilton e la Ferrari al comando davanti ad Antonelli

Al Red Bull Ring, lo scorso weekend, Lewis Hamilton al termine della gara aveva dichiarato: "Silverstone non è un circuito per noi, la potenza del motore è fondamentale come qui in Austria, ma io là posso fare la differenza". Sembravano parole un tantino esagerate , ottimistiche. Però, a leggere la classifica dell'unico turno libero del GP di Gran Bretagna (il format è quello Sprint), davanti a tutti c'è proprio lui, Hamilton.

Montate le gomme soft, il sette volte campione del mondo ha portato la Ferrari sul tempo di 1'29"260 lasciando a 0"213 la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Un avvio certamente inatteso e scoppiettante quello di Hamilton che una volta di più si è messo dietro Charles Leclerc, terzo in graduatoria e staccato di ben 6 decimi .

Ma si tratta pur sempre di un turno libero dove piloti e team si sono dovuti concentrare in soli 60 minuti nel trovare il giusto compromesso per le due qualifiche (Sprint e GP) e per le due gare, quindi con carichi di carburanti diversi, le varie mescole delle gomme, eccetera.

Intanto, fa comunque piacere vedere come la Ferrari abbia per il momento spezzato il dominio Mercedes, seconda e quarta con Antonelli e George Russell. La McLaren-Mercedes, con una livrea completamente diversa da quella a cui siamo abituati, è quinta con Oscar Piastri, protagonista di un testacoda ad alta velocità, ma che per fortuna si è risolto senza danni.

La Red Bull-Ford aveva iniziato bene con Max Verstappen e Isack Hadjar a condurre la classifica, ma presto sono stati assorbiti dai rivali. L'olandese è così risultato sesto, il francese ottavo. Nico Hulkenberg è riuscito a portare l'Audi al nono posto davanti a Liam Lawson, con la sempre eccellente Racing Bulls-Ford. Turno libero deludente per la Williams-Mercedes che non accenna a migliorare e per Pierre Gasly, che ha sottolineato grossi problemi sulla sua Alpine-Mercedes.

Venerdì 3 luglio 2026, libere

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'29"260 - 32 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'29"473 - 29 giri

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"859 - 31

4 - George Russell (Mercedes) - 1'29"938 - 31

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"147 - 25

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'30"240 - 27

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"288 - 27

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'30"338 - 28

9 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'30"743 - 29

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'30"850 - 28

11 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'30"966 - 28

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'31"035 - 28

13 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'31"339 - 32

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'31"373 - 27

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'31"684 - 33

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'31"684 - 27

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"697 - 30

18 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'32"150 - 22

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'32"241 - 23

20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'32"957 - 25

21 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'33"019 - 25

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'33"130 - 26