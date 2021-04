GP di Imola, 3° turno libero: Verstappen fa paura a Hamilton, Ferrari perde terreno

La coppia composta da Max Verstappen e dalla Red Bull-Honda, comincia a far seriamente paura alla Mercedes. Se nelle prove libere di venerdì Valtteri Bottas e Lewis Hamilton avevano fatto il bello e il cattivo tempo, approfittando anche dell'inconveniente alla power unit del pilota olandese nella seconda sessione, il terzo turno libero ha visto Verstappen volare letteralmente lungo il circuito imolese. Trovate le giuste misure alla Piratella e alle Acque Minerali, i punti dove la direzione gara senza pietà cancella i tempi se si va oltre i track limits definiti, Verstappen ha piazzato un tempo fenomenale: 1'14"958. E' il primo ad avere abbattuto il muro dell'1'15" lasciando di sasso Toto Wolff e Lewis Hamilton, che non ha fatto meglio del crono di 1'15"515 (terza prestazione) e come Max si è anche visto togliere uno dei suoi migliori riferimenti cronometrici. Ancora peggio Valtteri Bottas, ottavo e pure lui con un tempo cancellato e qualche errore di troppo. Imola sta mettendo a dura prova tutti i venti piloti in pista.

Tra Verstappen ed Hamilton, si è inserito sgomitando un eccezionale Lando Norris con la McLaren-Mercedes. L'inglese ha preceduto di un decimo il connazionale sette volte campione del mondo, ma è risultato a 456 millesimi da Verstappen. Norris ha effettuato un giro perfetto dopo che nelle libere di venerdì la MCL35M pareva in difficoltà. Ma la seconda McLaren, non ha particolarmente soddisfatto Daniel Ricciardo, appena tredicesimo. Quarta posizione per Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda. Il messicano ha inizialmente girato con le gomme medie e soltanto nel finale ha tentato il tempo con le Pirelli soft. Con 1'15"551, è vicino ad Hamilton, ma a 593 millesimi dal compagno di squadra. La Ferrari sembra aver perso il passo di ieri. Charles Leclerc è buon quinto, ma a 780 millesimi da Verstappen mentre Carlos Sainz è settimo a poco meno di due decimi dal monegasco. Tra le due Rosse, Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda che ha segnato il crono di 1'15"890 con gomme medie.

Chiudono la top 10 le due Alpine-Renault, con Fernando Alonso nono ed Esteban Ocon decimo, divisi da 42 millesimi. Il rookie Yuki Tsunoda è undicesimo con la seconda Alpha Tauri-Honda ed ha divertito per i suoi coloriti messaggi via radio, lamentandosi del traffico. In salita l'Aston Martin-Mercedes. dodicesima e quattordicesima con Lance Stroll e Sebastian Vettel. Il tedesco ha girato molto con pneumatici medi, a parte i giri finali. Passo indietro per l'Alfa Romeo-Ferrari, che ha visto Kimi Raikkonen passeggiare nella ghiaia della Rivazza e Antonio Giovinazzi girarsi nel finale al Tamburello con gomma media. Uscita alla Villeneuve per Nichoals Latifi, ma è riuscito a ripartire con la sua Williams-Mercedes che non sta affatto deludendo.

Sabato 17 aprile 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'14"958 - 18 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"414 - 16

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'15"515 - 17

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'15"551 - 17

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"738 - 20

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'15"890 - 22

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'15"908 - 18

8 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'16"186 - 20

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'16"186 - 20

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'16"228 - 20

11 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'16"230 - 20

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"245 - 19

13 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'16"253 - 17

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"389 - 19

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'16"427 - 20

16 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'16"448 - 22

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'16"537 - 15

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"612 - 22

19 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"803 - 23

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'17"398 - 23