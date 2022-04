GP di Imola, Gara Sprint: Verstappen vince il duello con Leclerc, Sainz recupera da 10° a 4°

Nel giorno in cui la Ferrari comunica che ha dovuto ritirare migliaia e migliaia di vetture 458 e 488 in tutto il mondo per un problema all'impianto frenante , il team di Maranello davanti alla folla commovente tutta per Charles Leclerc e Carlos Sainz, ha dovuto rimandare a domani (si spera per loro) l'appuntamento con la vittoria a Imola. Già beffata in qualifica da Max Verstappen, anche nella Gara Sprint l'olandese ha avuto la meglio sul monegasco leader del mondiale.

E dire che Leclerc aveva sfruttato al meglio la partenza non perfetta di Verstappen, tradito dal selettore marce che ha dato problemi, portandosi al comando della corsa. Aveva anche allungato molto bene Leclerc, portando il vantaggio sul campione del mondo a 1"5, ma giro dopo giro, il ferrarista ha dovuto alzare leggermente il passo per un degrado certamente inatteso delle gomme, in quanto proprio il non consumo delle Pirelli pareva uno dei punti forti della F1-75.

Verstappen è stato implacabile. Al penultimo giro, sul rettilineo di arrivo ha preso la scia di Leclerc e all'esterno del Tamburello lo ha superato con grande determinazione. Charles non ha potuto nulla, neanche tentare una replica, come ci aveva abituato nei Gran Premi di Sakhir e Jeddah. Non ne aveva più per attaccare. Di conseguenza, nel Gran Premio Verstappen partirà dalla pole, come da risultato della qualifica, con Leclerc a fianco. E sarà grande battaglia.

Ma attenzione anche a Sergio Perez e Carlos Sainz che scatteranno dalla seconda fila e che non si risparmieranno, ognuno sarà libero di correre come vuole. Entrambi sono stati protagonisti di un grande recuupero. Il messicano da settimo ha superato Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Lando Norris. Lo spagnolo della Ferrari, ha esaltato il pubblico di Imola passando gli stessi rivali di cui si era liberato Perez, in più anche Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Applausi per entrambi. Sainz con questo risultato è salito al secondo posto nella classifica piloti.

Bene le due McLaren-Mercedes, con Norris quinto e Ricciardo sesto, per loro la terza fila per il Gran Premio è un vero toccasana. Bravo come sempre Valtteri Bottas, settimo con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari. Il finlandese sarà in quarta fila con Kevin Magnussen, partito quarto e al traguardo ottavo. Stranamente il danese della Haas-Ferrari è partito con le gomme medie ed ha faticato non poco a mandarle in temperatura. Una scelta della squadra che ha coinvolto anche Mick Schumacher, decimo al traguardo e bravo a recuperare due posizioni. Tra le due Haas, la Alpine-Renault di Fernando Alonso, da quinto a nono, non proprio il massimo per il team francese.

E la Mercedes? George Russell ha concluso 11esimo, la stessa posizione della qualifica mentre Lewis Hamilton da 13esimo ha terminato 14esimo. Nessuna evidenza di recupero per la W13, chissà che per il Gran Premio non trovino all'ultimo momento una soluzione che possa permettere a Russell e Hamilton di combattere per le posizioni che meritano. La gara sprint si è rivelata pessima per Guan Yu Zhou. Al 1° giro ha tentato di passare Pierre Gasly all'esterno della Piratella, ma i due piloti sono entrati in contatto. Il cinese è finito contro il muro, il francese ai box per cambiare la gomma anteriore destra.

Sabato 23 aprile 2022, gara sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 21 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 2"975

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 4"721

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 17"578

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 24"561

6 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 27"740

7 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 28"133

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 30"712

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 32"278

10 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 33"773

11 - George Russell (Mercedes) - 36"284

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 38"298

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 40"177

14 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 41"459

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 42"910

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 43"517

17 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 43"794

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 48"871

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 52"017

Ritirato

Guan Yu Zhou

Campionato piloti

1.Leclerc 78; 2.Sainz 38; 3.Russell 37; 4.Perez 36; 5.Verstappen 33; 6.Hamilton 28; 7.Ocon, Norris 20; 9.Bottas 14; 10.Magnussen 13; 11.Ricciardo 11; 12.Gasly 6; 13.Tsunoda 4; 14.Alonso 2; 15.Zhou, Albon 1.

Campionato costruttori

1.Ferrari 116; 2.Red Bull-Honda 69; 3.Mercedes 65; 4.McLaren-Mercedes 31; 5.Alpine-Renault 22; 6.Sauber Alfa Romeo-Ferrari 15; 7.Haas-Ferrari 13; 8.Alpha Tauri-Honda 10; 9.Williams-Mercedes 1.