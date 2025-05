GP di Imola, libere 2: continua il dominio McLaren con Piastri e Norris, Ferrari e Red Bull faticano

C'è solo la McLaren a Imola. Anche nel secondo turno libero Oscar Piastri e Lando Norris, in questo ordine, hanno dominato divisi da soli 25 millesimi mentre il terzo classificato, Pierre Gasly con la sorprendente Alpine-Renault, ha rimediato un distacco da 276 millesimi. La McLaren è stata ineccepibile durante la giornata così come i suoi due piloti, determinati, attenti, mai con le ruote fuori posto.

La Mercedes si conferma al vertice grazie a George Russell, quarto, ma a 4 decimi. Un distacco importante considerando che un giro lo si percorre in 75 secondi. Giornata storta per Andrea Kimi Antonelli, lontano dal compagno di squadra in entrambe le sessioni. Nel secondo turno, con le soft ha subito commesso un errore ed è stato impossibile fare meglio del 18esimo crono. Ma c'è ancora il terzo turno (sabato mattina) per rimediare in vista della qualifica.

Facce poco allegre in Red Bull-Honda, con Max Verstappen quinto a quasi mezzo secondo da Piastri. Come spesso accade, il team diretto da Christian Horner ci ha abituato a rapide rivoluzioni in quanto a set-up, non escludiamo quindi che Verstappen possa ritrovarsi sui tempi delle McLaren quando si lotterà per qualcosa di importante. Bene Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull, ottavo e a neanche un decimo dall'olandese.

La Ferrari soffre ed è sesta con Charles Leclerc, che lamentava ffreni non impeccabili, e 11esima con Lewis Hamilton. Isack Hadjar ha impressionato con il settimo tempo siglato con la Racing Bulls-Honda. Il francese del team di Faenza (la cui base è a 15 minuti dal circuito di Imola) nel finale è uscito di pista alla variante del Tamburello, niente di grave. In top 10 le due Williams-Mercedes di Carlos Sainz e Alexander Albon.

Oliver Bearman ha estratto il meglio dalla Haas-Ferrari piazzandosi 12esimo davanti a Franco Colapinto. L'argentino al rientro in F1 con la Alpine-Renault, dove ha sostituito Jack Doohan, si è reso protagonista in negativo per avere ostacolato senza motivo diversi piloti, tra cui Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris. Addirittura, Colapinto per non farsi superare azionava il DRS. Un comportamento inspiegabile e colpisce che il neo team principal Alpine, Flavio Briatore, non abbia suggerito al suo nuovo pilota di essere più attento.

Venerdì 16 maggio 2025, libere 2

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"293 - 28 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"318 - 25

3 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"569 - 29

4 - George Russell (Mercedes) - 1'15"693 - 23

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'15"735 - 26

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"768 - 28

7 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'15"792 - 22

8 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'15"827 - 29

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"916 - 29

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'15"934 - 29

11 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'15"943 - 26

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'16"009 - 26

13 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'16"044 - 29

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"220 - 21

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'16"255 - 22

16 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'16"339 - 27

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"341 - 23

18 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"406 - 27

19 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'16"419 - 26

20 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'16"420 - 24