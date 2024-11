GP di Losail, gara Sprint: Norris lascia la vittoria a Piastri per la doppietta McLaren, Ferrari quarta e quinta

Doppietta McLaren-Mercedes, ma che fatica. Lando Norris, sempre al comando della gara Sprint dopo essere partito dalla pole, ha ceduto la vittoria ad Oscar Piastri sul rettifilo finale, proprio sotto la bandiera a scacchi. Una mossa da vero gentleman, per ringraziarlo di quanto accaduto a San Paolo, quando era stato l'australiano a cedere nella gara Sprint la vittoria a Norris.

Norris non è mai riuscito a prendere il largo sugli inseguitori, con Piastri che si è difeso strenutamente dalla Mercedes di George Russell, che non ha sfruttato al meglio la prima fila subendo il sorpasso di Oscar. Nel finale poi, con le gomme medie che andavano degradandosi sempre più, non è stato facile per Norris mantenere il comando così come per Piastri riuscire a contenere uno scatenato Russell, che ci ha provato in tutti i modi a superarlo. Piastri a sua volta è stato bravo nel difendere se stesso e Norris, il quale gli concedeva il DRS. E sì, perché in McLaren vi era il forte timore che Russell, qualora avesse superato Piastri, sarebbe andato facilmente a disturbare Lando per la vittoria.

Tripletta dei motori Mercedes dunque, e punti importanti per la classifica costruttori per la McLaren. Carlos Sainz, quarto, è risultato il primo dei ferraristi. Lo spagnolo non è mai stato in grado di anche solo provare ad avvicinare seriamente Russell. Dopo una scodata iniziale alla prima curva, Sainz ha fatto praticamente una gara di attesa, nel senso che per avere ragione della Mercedes doveva accadere un errore o qualcosa di simile da parte di Russell per prendersi il podio.

Quinta posizione per Charles Leclerc. Quando Sainz ha perso leggermente il posteriore alla prima curva dopo la partenza, ha dovuto alzare il piede venendo superato da Lewis Hamilton. Leclerc ha poi atteso il momento propizio per compiere un gran sorpasso sul sette volte campione del mondo. Il divario dalla McLaren nella classifica costruttori aumenta a 30 lunghezze. Buon settimo Nico Hulkenberg, che è riuscito a rimanere in zona punti, che premia i primi otto. Per la Haas-Ferrari 2 punti importantissimi per mantenere il sesto posto nel campionato per team. Il tedesco ha tenuto a distanza niente meno che la Red Bull-Honda di Max Verstappen, anonimo ottavo dopo un errore al primo giro.

Niente punti per l'Alpine-Renault di Pierre Gasly, nona davanti all'altra Haas di Kevin Magnussen. Sono partiti dai box Sergio Perez (che si è addormentato all'accensione del semaforo verde e nel finale ha cambiato il musetto) e Franco Colapinto.

Sabato 30 novembre 2024, gara Sprint

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 19 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 0"136

3 - George Russell (Mercedes) - 0"410

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1"325

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 5"073

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 5"650

7 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 8"508

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 10"368

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 14"513

10 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 15"485

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 19"204

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 23"351

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 24"421

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 30"379

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 33"062

16 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 34"356

17 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 35"102

18 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 35"639

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'11"436

20 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"371

Il campionato piloti

1.Verstappen 404; 2.Norris 347; 3.Leclerc 323; 4.PIastri 276; 5.Sainz 264; 6.Russell 223; 7.Hamilton 211; 8.Perez 152; 9.Alonso 62; 10.Hulkenberg 37; 11.Tsunoda 30; 12.Gasly 26; 13.Stroll 24; 14.Ocon 23; 15.Magnussen 14; 16.Albon, Ricciardo 12; 18.Bearman 7; 19.Colapinto 5; 20.Lawson 4.

Il campionato costruttori

1.McLaren-Mercedes 623; 2.Ferrari 593; 3.Red Bull-Honda 556; 4.Mercedes 434; 5.Aston Martin-Mercedes 86; 6.Haas-Ferrari 52; 7.Alpine-Renault 49; 8.Racing Bulls-Honda 46; 8.Williams-Mercedes 17.