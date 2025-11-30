Verstappen conquista la vittoria a Losail grazie al clamoroso regalo della McLaren, seconda con Piastri e quarta con Norris

Sembrava tutto facile per la McLaren, prima e terza, con Oscar Piastri e Lando Norris. In mezzo, Max Verstappen, partito bene dalla seconda fila e subito davanti a Norris. Ma ecco che al giro 7 si è verificato un incidente tra Nico Hulkenberg e Pierre Gasly ed è entrata la safety-car. Quasi tutti hanno infilato la corsia box per anticipare il cambio gomme, quel quasi è per i due piloti McLaren che incredibilmente il team di Zak Brown ha deciso di lasciare fuori. Va detto che a Losail era stato programmato dalla Pirelli, d'accordo con i team, di rendere obbligatori due pit-stop dopo 25 giri per problemi di eccessivo consumo delle gomme a causa di un asfalto eccessivamente abrasivo e di cordoli particolari.

Non fermandosi al giro 7, la McLaren ha prestato il fianco alla Red Bull di Verstappen. Quando Piastri e Norris hannon cambiato gli pneumatici al primo pit-stop, l'olandese è passato in testa. Verstappen si è poi fermato al 32° passaggio (sette più venticinque) e così facendo le due McLaren sono tornate davanti. Ma... dovevano ancora fare il secondo pit-stop. Come pensavano di poter rimanere davanti? Mistero degli strateghi McLaren. Era effettivamente impossibile, Verstappen rimaneva sempre a 8-9 secondi da Piastri e così quando l'australiano si è fermato, Max si è ritrovato primo. Norris aveva problemi al fondo della sua vettura per una scordolata, è entrato ai box poco dopo, ma è rientrato quinto dietro ad Antonelli. Che non è riuscito a superare se non all'ultimo giro quando l'italiano ha commesso un errore.

Ed ora Verstappen si ritrova a sole 12 lunghezze da Norris dopo che a fine agosto era ad oltre 100 punti di distacco da Piastri, che all'epoca guidava il mondiale. La doppia squalifica di Las Vegas, gli errori di PIastri, gli errori di strategia della McLaren che ha perseguito in maniera esagerata l'equità tra i due piloti, ovvero Norris non doveva aiutare Piastri e viceversa, rubandosi così punti a vicenda, ha permesso a Verstappen di recuperare gara dopo gara. Tutto si deciderà domenica prossima ad Abu Dhabi, di certo la stagione della McLaren sarà di quelle d

La cronaca

Clamorosa vittoria di Verstappen, completamente regalata dalla follia degli uomini McLaren. Secondo posto per Piastri, terzo un fantastico Sainz, poi Norris Antonelli Russell Alonso Leclerc Lawson e Tsunoda, questi i piloti a punti. A seguire Albon Hamilton Bortoleto Colapinto Ocon Gasly. Ritirati Stroll Hadjar Bearman Hulkenberg

La classifica del mondiale sarebbe Norris 408, Verstappen 396, Piastri 392

Errore di Antonelli che regala il quarto posto a Norris e due punti in più

Hadjar ha il fondo fortemente danneggiato ed esce dalla zona punti

Verstappen vede la vittoria e si giocherà tutto ad Abu Dhabi tra una settimana. Non si sa come catalogare l'incredible errore di strategia della McLaren. Non era difficile.. tutti si sono fermati al giro 7, loro no buttandosi via

Sainz sta lottando per tenere un incredibile terzo posto e la sua speranza è che Antonelli tenga dietro Norris. Lo spagnolo ha comunicato di avere un forte sottosterzo che potrebbe fargli perdere terreno

51° giro - Norris fatica a prendere Antonelli davanti a lui, Piastri è a 12"8 da Verstappen

La situazione della classifica mondiale al 50° giro di 57: Norris 406, Verstappen 396, Piastri 392

46° giro - Verstappen ha 14"7 su Piastri e 22" su Sainz che è terzo. Quarto Antonelli che è davanti a Norris di 3"2. Hadjar è sesto davanti a Russell Alonso Leclerc e Stroll, questa la top 10

45° giro - E' Norris ad andare ai box lasciando campo libero a Verstappen. Testacoda di Alonso

43° giro di 57 - Piastri va ai box per il secondo pit-stop e monta gomme hard. Gestione McLaren incomprensibile

Anche Piastri è finito leggermente fuori pista, Norris dopo la divagazione ha perso velocità, problemi al fondo della sua McLaren e Verstappen lo bracca a soli 9 decimi

La strategia McLaren sembra essere completamente sbagliata. Non fermarsi in occasione della safety-car al 7° giro, come hanno fatto tutti gli altri, è stato un errore clamoroso, di supponenza. Piastri e Norris dovranno cambiare le gomme al giro 49 e non riescono ad avere un margine di vantaggio su Verstappen, che il secondo pit-stop lo ha già fatto, tale da permettergli garanzie di successo

Errore di Norris, Verstappen guadagna qualcosa sull'inglese

Pit-stop disastroso per Bearman e perde il decimo posto precipitando 18esimo

34° giro - Piastri torna al comando con 4"3 su Norris e 7"7 su Verstappen. Sainz è quarto, poi Antonelli Ocon Alonso Hadjar Russell Leclerc Stroll Lawson Tsunoda Albon Hamilton Bortoleto Colapinto Bearman Gasly

32° giro - Ai box Verstappen e il resto del plotone

Norris non rischia alla prima curva il sorpasso su Antonelli e si accoda

Piastri va a caccia di Sainz, Norris sta mettendo nel mirino Antonelli

30° giro - Gran sorpasso alla prima curva di Piastri su Antonelli per il terzo posto

Se la gara dovesse finire così, con un GP da disputare domenica prossima, Norris avrebbe 406 punti, Verstappen 396, Piastri 386

28° giro - Verstappen ha 14"2 su Sainz e 15"8 su Antonelli. Quarto è Piastri che precede Norris Alonso Hadjar Russell Leclerc e Bearman. Hamilton è sempre 14esimo.

26° giro - Ora è Norris a prendere la via della pit-lane, gomme medie e rientra quintto dietro a Piastri. Nuovo leader Verstappen con 12"8 su Sainz

25° giro - Piastri ai box riparte con le medie ed è in quinta posizione

22° giro - Piastri porta a 3"4 il divario su Norris, Verstappen è a 7"8, poi Sainz e Antonelli, nessuna posizione è cambiata dietro di loro

Purtroppo questo circuito è più adatto alle moto che a monoposto di F1, con curve ad ampio raggio, veloci, e a parte la prima curva, privo di punti di staccata dove tentare sorpassi. Un circuito inutile, ma che è nel calendario F1 perché il Qatar paga cifre molto elevate a Liiberty Media...

17° giro - Piastri tiene Norris a 2"8 mentre Verstappen pur con gomme più fresche è a 7"6. Sainz è quarto a 11"5 seguito da Antonelli a 2". Più staccato, Alonso che precede tutti gli altri in fila indiana, ovvero Hadjar Russell Leclerc Bearman Lawson Tsunoda Albon Hamilton Bortoleto Stroll Colapinto Ocon Gasly

In questa gara, per via di cordoli particolari e di un asfalto particolarmente abrasivo, Pirelli d'accordo con i team ha richiesto di cambiare le gomme dopo 25 giri per non rischiare cedimenti. Di conseguenza, Piastri e Norris si dovranno fermare al giro 25, chi ha già effettuato il pit-stop al giro 7 per via della safety-car, si dovrà rifermare al giro 32. Vedremo chi avrà avuto ragione nel fermarsi o no in occasione della SC

11° giro - La gara riparte, Piastri rimane davanti a Norris e Verstappen. La sosta ai box ha aiutato Sainz che si trova quarto davanti Antonelli, Leclerc è nono, Hamilton 14esimo. Sono tutti su gomme medie a parte Gasly che è riuscito a tornare in gara seppur ultimo

Intanto vengono comminati 5" di penalità ad Ocon per partenza anticipata

Il contatto tra Hulkenberg e Gasly è avvenuto alla prima curva. Il pilota Sauber ha affiancato all'esterno il rivale della Alpine, aveva praticamente completato il sorpasso quando Gasly lo ha colpito con l'anteriore sinistra nella posteriore destra

Ne approfittano praticamente tutti per entrare ai box e monare nuove gomme medie. Non lo fanno Piastri Norris e Ocon. Scelta errata? Lo vedremo nel prosieguo...

La bella corsa di Hulkenberg e Gasly finisce nel peggior dei modi: con un contatto che butta fuori il tedesco e danneggia l'Alpine del francese. Safety-car

5° giro - Sale a 2"2 il vantaggio di Piastri su Verstappen e a 4"4 quello su Norris. Antonelli tiene saldamente il quarto posto a 1"4 da Norris e con un più 1"7 su Sainz seguito da Alonso Russell Hadjar Gasly Hulkenberg Leclerc Bearman Lawson Hamilton Ocon Tsunoda Albon Stroll Bortoleto Colapinto

Hulkenberg partito con le soft ha superato Leclerc per il decimo posto e duella con Gasly

2° giro - Piastri allunga subito su Verstappen, 1"7 il divario. Norris è in attesa, si trova a 1"4 da Verstappen ed ha Antonelli a 8 decimi. Pessima la partenza di Russell che da quarto è sfilato settimo

Piastri scatta bene dalla pole, altrettanto fa Verstappen che dalla seconda fila supera Norris. Grande avvio di Antonelli, quarto davanti a Sainz Alonso Russell Hadjar Gasly e Leclerc. Hamilton già 14esimo da 18esimo

Si corre con le luci artificiali, a Losail sono le 19

23 i gradi aria, 28 i gradi dell'asfalto

Con le gomme soft, Hulkenberg e Hamilton, con le hard Colapinto e Albon, gli altri con le medie

Colapinto scatterà dai box

Inizia il giro di ricognizione

Potrebbe vincerlo già oggi il mondiale F1 Lando Norris. Secondo in griglia di partenza, l'inglese della McLaren-Mercedes proverà a prendersi i punti per conquistare il suo primo iride. Ma non sarà affatto facile. Oscar Piastri, dopo un lungo periodo buio, ha ritrovato il passo segnando la pole, oltre che aver vinto la gara sprint (e la pole nella qualifica sprint), cerca i 25 punti per portare ad Abu Dhabi il discorso finale per il mondiale. E così farà Max Verstappen, terzo in griglia con la Red Bull, che ci crede ancora. Norris ha 22 punti di vantaggio su Piastri e 25 punti su Verstappen. La partità è apertissima.