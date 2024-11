GP di Losail, libere: Leclerc comanda davanti a Norris, si accende la lotta tra McLaren e Ferrari per il titolo costruttori

Con il campionato mondiale piloti assegnato per la quarta volta consecutiva lo scorso weekend a Las Vegas, rimane apertissima la battaglia per la conquista del mondiale costruttori con due eventi ancora da disputare. Al comando la McLaren-Mercedes con 608 punti che ha un vantaggio di sole 24 lunghezze dalla Ferrari (584) mentre la Red Bull-Honda è ancora in corsa, benché con poche chance, con 555 punti. Dagli Stati Uniti, la F1 si è spostata in Qatar, sul tracciato di Losail per poi spostarsi il prossimo weekend ad Abu Dhabi.

Il format di questo fine settimana è quello Sprint, quindi un unico turno libero a cui seguirà in giornata la qualifica Sprint. Sabato, la gara Sprint e la qualifica per il Gran Premio di domenica. I 60 minuti di prove libere hanno messo in evidenza come questo circuito, con le ampie vie di fuga asfaltate e i cordoli bassi, permetta ai piloti di spingersi ben oltre i limiti. Tantissimi gli errori, le esagerazioni, compiute soprattutto e stranamente dai piloti McLaren.

Ferrari e McLaren hanno confermato lo stato di grazia di questi ultimi tempi. Charles Leclerc è stato il più veloce in 1'22"242 ed ha preceduto proprio i rivali inglesi con Lando Norris secondo in 1'22"378 e Oscar Piastri terzo in 1'22"425. Tre piloti racchiusi in 183 millesimi. Più lontano, in quarta posizione, Carlos Sainz in 1'22"982, a 740 millesimi dal compagno di squadra. Va detto che dopo il litigio a Las Vegas, i due piloti di Maranello si sono ampiamente chiariti ed è tornato il sereno. Poi... si vedrà domenica sera se il problema si riproporrà.

Sorprendente la quinta posizione di Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes che ha visto Fernando Alonso nono. Le McLaren, dominatrici a Las Vegas, hanno iniziato con un sesto posto per George Russell e il settimo di Lewis Hamilton. Il neo campione del mondo Max Verstappen è ottavo con la Red Bull, sempre in crisi Sergio Perez, 16esimo. Ancora bene Yuki Tsunoda, decimo con la Racing Bulls-Honda e di poco davanti a un sempre efficace Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Problemi tecnici per la Alpine-Renault di Esteban Ocon.

Venerdì 29 novembre 2024, libere

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'22"242 - 26 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"378 - 21

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'22"425 - 22

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'22"982 - 26

5 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"099 - 21

6 - George Russell (Mercedes) - 1'23"160 - 24

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'23"188 - 23

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"213 - 23

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"227 - 21

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'23"375 - 23

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'23"427 - 22

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'23"433 - 25

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'23"465 - 25

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'23"729 - 24

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'23"831 - 25

16 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"039 - 23

17 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'24"200 - 26

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"280 - 18

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'25"335 - 22

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'25"389 - 23