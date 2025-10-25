GP di Malesia, Bagnaia risorge nella gara Sprint. Precede Alex Marquez e Aldeguer per un podio tutto Ducati

Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gp della Malesia, 20/a tappa del Mondiale MotoGp. Il pilota Ducati, partito dalla pole position a Sepang, è stato sempre in testa, precedendo sul traguardo gli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer, piloti del team Ducati-Gresini. Quarto posto per lo spagnolo Pedro Acosta che con la sua Ktm ha tenuto dietro Franco Morbidelli (Ducati-VR46), quinto, e il francese Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha. Settimo posto per Marzo Bezzecchi, in sella alla Aprilia.

Per Bagnaia, si tratta della 30/a vittoria in una gara sprint, format che in questa stagione complicata lo aveva visto spesso in difficoltà. Intanto, grazie al secondo posto odierno, Alex Marquez è certo di chiudere il mondiale al secondo posto, dietro al fratello Marc. Quanto ad Aldeguer, il suo terzo posto è in bilico perchè è finito sotto investigazione per la pressione delle gomme, ma nel frattempo è stato nominato Rookie of the year. Sono felice per me e per il team, che si merita questo risultato. Io soffro ma anche per loro non è facile».

Così Francesco Bagnaia dopo la vittoria nella gara sprint del Gp della Malesia. «Un mese fa avevo difficoltà, ora riusciamo ad essere competitivi ma dobbiamo continuare a lavorare per chiarire la situazione - ha aggiunto il piemontese -. Quel che è successo quest'anno non mi era mai capitato e bisogna capire cosa sta succedendo. Abbiamo fatto qualche intervento che ha dato risultati, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto in questo fine settimana».