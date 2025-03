GP di Melbourne, libere 1: Norris leader davanti a Sainz, Ferrari terza con Leclerc

La lunga attesa (neanche tanto a dire la verità essendosi conclusa la stagione 2024 in dicembre) è terminata. L'accensione del semaforo verde nella corsia box di Melbourne, ha ufficialmente aperto il campionato 2025. A differenza di quanto si verificava abitualmente nel primo turno assoluto dell'annata, si è verificato un certo movimento con i piloti che non si sono certo risparmiati utilizzando non poco le gomme soft alla ricerca del tempo.

Per un lungo periodo, davanti a tutti si è issata la Williams-Mercedes di Carlos Sainz, a conferma che i risultati eccellenti ottenuti nelle giornate di test in Bahrain non erano forse frutto del caso. Lo spagnolo ex Ferrari, ha segnato il tempo di 1'17"401 e soltanto in vista della bandiera a scacchi è stato scavalcato dalla McLaren-Mercedes di Lando Norris. Una McLaren che in Bahrain non aveva volutamente cercato la prestazione secca, ma in Australia a quanto pare, ha subito voluto fare la voce grossa. Norris ha concluso con il tempo di 1'17"252. Il suo compagno Oscar Piastri è risultato quarto in 1'17"670.

Bicchiere mezzo pieno per la Ferrari. Charles Leclerc è apparso subito in "palla" registrando la terza prestazione in 1'17"461 mentre Lewis Hamilton ha lamentato qualche problema di guidabilità. Il sette volte iridato si è posizionato 12esimo. La Red Bull-Honda ha cominciato la stagione con il quinto tempo realizzato da Max Verstappen mentre Liam Lawson è apparso sopra le righe baciando uno dei muretti che circondano il tracciato e danneggiando il fondo su un cordolo. Il neozelandese per il momento è 16esimo.

La Mercedes non ha particolarmente entusiasmato con George Russell settimo, preceduto dalla seconda Williams di Alexander Albon, lontano da Sainz. Russell ha anche commesso un errore banale nel finale mettendo la ruota posteriore destra sull'erba e finendo fuori pista, ma a bassa velocità. Positivo avvio per Andrea Kimi Antonelli (14esimo) che ha percorso ben 25 giri, come Sainz e più di tutti, avendo il giusto approccio.

Cosa che non ha avuto Oliver Bearman, protagonista di un grossolano errore. Troppo veloce alla curva 10, è andato in ghiaia e successivamente con una certa violenza contro il muro. Volti rassegnati nel box Haas anche per la prestazione non avvincente di Esteban Ocon, lontana da quella dei rivali come nei test in Bahrain. Ma magari è solo tattica per il momento.

Non male l'avvio della Aston Martin-Mercedes, ottava con Fernando Alonso e decima con Lance Stroll. Notevole, invece, il debutto di Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda, nono e umile nell'affermare via radio di non avere sfrutatto a dovere le gomme soft. In casa Alpine-Renault, bene Jack Doohan con le soft mentre in Sauber-Ferrari è piaciuto Gabriel Bortoleto nel suo debutto in F1.

Venerdì 14 marzo 2025, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"252 - 21 giri

2 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'17"401 - 25

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"461 - 21

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'17"670 - 20

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"696 - 21

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"713 - 18

7 - George Russell (Mercedes) - 1'17"716 - 26

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"736 - 23

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'17"847 - 25

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"057 - 20

11 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'18"061 - 23

12 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'18"071 - 20

13 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'18"232 - 20

14 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'18"390 - 25

15 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'18"438 - 22

16 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'18"455 - 22

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"505 - 23

18 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'18"586 - 18

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'19"139 - 16

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'19"312 - 12