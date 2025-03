GP di Melbourne, Leclerc cerca la prima pole dell'anno. Piastri il più veloce nelle terze libere

Attenzione attenzione: i team stanno scoprendo le loro carte. Nel terzo turno libero, da tradizione utilizzato come banco prova per la qualifica, si sono viste cose un tantino diverse rispetto alle prime due sessioni del venerdì con i riferimenti cronometrici scesi notevolmente benché l'impressione è che in tasca le squadre, almeno le top, si siano tenute in tasca qualche cavallo motore.

La McLaren-Mercedes è tornata prepotentemente davanti a tutti con Oscar Piastri, il quale ha segnato il crono di 1'15"921, mentre il suo compagno Lando Norris, complice qualche errore di troppo, non ha fatto meglio della decima posizione. La Mercedes, che appariva in difficoltà, è balzata al vertice con George Russell, 1'15"960 il suo tempo. L'inglese e Piastri sono stati gli unici a scendere sotto l'1'16". Toto Wolff, team principal Mercedes, non può che sorridere soprattutto per la bella prestazione del debuttante Andrea Kimi Antonelli, splendido quinto. Per lui tre sessioni libere nel weekend del debutto in F1 senza aver commesso errori.

Poteva riuscirci anche Max Verstappen a mettere sul monitor dei tempi un 15", con una Red Bull-Honda apparsa molto migliorata rispetto a venerdì. L'olandese nel suo giro finale ha commesso due piccoli errori nel terzo settore ed è così rientrato ai box. Ma sarà senza dubbio della partita per la conquista della pole. Il suo crono è risultato di 1'16"002. Sessione in salita per la Ferrari. Charles Leclerc, quarto in 1'16"188, ha lamentato un eccessivo sovrasterzo e anche la SF-25 di Lewis Hamilton non è parsa perfetta tanto che ha concluso ottavo in 1'16"378. Ma va detto che nel suo ultimo tentativo cronometrato è stato inspiegabilmente ostacolato da Verstappen. Per la qualifica occorre correre ai ripari.

La Williams-Mercedes torna nelle posizioni di vertice come nella prima sessione. Carlos Sainz è buon sesto in 1'16"252 appena davanti al compagno di squadra Alexander Albon, 1'16"258. In top 10 la Racing Bulls-Honda di Yuki Tsunoda, nono, con il compagno Isack Hadjar, al debutto in F1, 13esimo. Notevole un altro rookie, Gabriel Bortoleto, che ha portato la Sauber-Ferrari in una nobile 11esma posizione davanti alla Alpine-Renault di Pierre Gasly, non certo felice di come sono andate i tre turni di prove libere.

Male la Aston Martin-Mercedes, appena 14esima con Lance Stroll e più indietro con Fernando Alonso, troppi errori per lui con le gomme soft. La Haas-Ferrari continua a rimanere il fanalino di coda nonostante l'impegno di Esteban Ocon. Il suo compagno Oliver Bearman è in una fase totalmente negativa. Dopo l'incidente violento nel primo turno libero, che lo ha costretto a saltare la seconda sessione, appena uscito dai box in questa frazione che precede la qualifica, ha pensato bene di finire nuovamente fuori pista. Incredibile. Giorni duri anche per Liam Lawson che dopo le difficoltà di venerdì, è rimasto fermo ai box per un problema alla power unit della sua Red Bull.

Sabato 15 marzo 2025, libere 3

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"921 - 16 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'15"960 - 17

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"002 - 18

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"188 - 22

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"206 - 20

6 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'16"252 - 23

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"258 - 21

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'16"378 - 21

9 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'16"455 - 17

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"597 - 20

11 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'16"707 - 18

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'16"719 - 22

13 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'16"719 - 22

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"732 - 18

15 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'16"993 - 18

16 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'17"146 - 15

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"270 - 22

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'17"373 - 18

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - senza tempo - 2

20 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - senza tempo - 2