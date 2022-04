GP di Melbourne, prove libere 3: Norris sorprende tutti e precede Leclerc, disastro Aston Martin

Lampo McLaren a Melbourne: Lando Norris è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere, quello che anticipa la qualifica. A 10 minuti dal termine il pilota inglese ha messo a segno il tempo di 1'19"117, confermando che, al netto di mappature più spinte della power unit, in Australia la MCL36 sembra più competitiva, rispetto al sofferto inizio di stagione 2022. Segnali in tal senso erano già emersi ieri, e sono ribaditi dal sesto posto dell'idolo di casa Daniel Ricciardo. Alle spalle di Norris ha chiuso la Ferrari di Charles Leclerc, che poco dopo si è portato a 132 millesimi di ritardo, superando la Red Bull di Sergio Perez. L'altra Rossa, quella di Carlos Sainz, è quinta a tre decimi da Norris, mentre Fernando Alonso è ottimo quarto per confermare in alto l'Alpine.

Ci sono però alcuni elementi da considerare, nel leggere questa classifica. A quattro minuti dal termine è stata esposta la bandiera rossa per la macchina di Lance Stroll a muro in curva 11, senza che il turno riprendesse; alcuni piloti non hanno così potuto abbassare i propri riferimenti, e non si è scesi sotto al best lap di ieri (1'18"978 di Leclerc in FP2). Su questo incide inoltre la rimozione della zona DRS nella piega ad alta velocità fra curva 8 e curva 9, comunicata in mattinata. Per il ritorno della Formula 1 sul circuito dell'Albert Park, modificato nella sua configurazione, erano state designate ben quattro aree di attivazione dell'ala mobile, un record, ma adesso resteranno tre: quella sul rettilineo principale, quella in uscita da curva 2, e poi nell'allungo fra curva 10 e 11. Il cambio in corsa è stato deciso per motivi di sicurezza, ma ovviamente avrà effetto sui tempi e sulla gestione della gara di domani.

Max Verstappen ha terminato solo settimo: va detto che il suo miglior crono personale, 1'19"809, è stato ottenuto con gomme medie, quindi l'olandese ha sicuramente del margine da limare. Ma è altrettanto vero che il campione del mondo non ha ancora trovato il feeling desiderato con la RB18, lamentando sottosterzo e incappando anche un testacoda (innocuo) in curva 13, quando i suoi pneumatici non erano in temperatura. Sono stati comunque numerosi gli errori registrati durante la sessione. I più gravi, certamente, hanno visto protagonisti i piloti Aston Martin, entrambi a muro chiamando la bandiera rossa. Sebastian Vettel ha perso il controllo in curva 9 dopo circa 21 minuti dallo start della FP3, Stroll ha poi vissuto un destino analogo, come detto. Ora i meccanici dovranno fare gli straordinari per sistemare entrambe le auto per le qualifiche. Al ritorno dopo le assenze per COVID-19 di Bahrain e Arabia Saudita, è fin qui un weekend da dimenticare per lo stesso Vettel, che in tre turni ha messo assieme appena 23 giri: il tedesco aveva infatti saltato la FP2 per i guai al motore avuti in FP1, senza dimenticare la multa di 5000 euro ricevuta per il rientro ai box in scooter dopo quello stop.

Ha rischiato il crash pure Lewis Hamilton, che giusto pochi istanti prima di Vettel ha accarezzato le barriere, sempre in curva 11: l'episodio è riassuntivo di una Mercedes in difficoltà, con le modifiche di assetto che non sembrano risolvere i guai della W13. Anzi, rimane molto evidente il fenomeno del porpoising alle velocità più elevate. Sostituita l'ala anteriore danneggiata, Hamilton si è poi piazzato ottavo (a 0"779 da Norris), mentre George Russell è undicesimo, anche lui autore di un piccolo fuoripista in curva 3. In top 10 c'è spazio per Alfa Romeo e AlphaTauri, con Valtteri Bottas nono e Yuki Tsunoda decimo, mentre la Haas non appare in grado di ripetere gli exploit di Sakhir e Jeddah: 14esimo Mick Schumacher, 17esimo Kevin Magnussen, in lotta con le Williams.

Sabato 9 aprile 2022, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'19"117 - 12 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"249 - 15

3 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'19"265 - 17

4 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'19"275 - 15

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"419 - 17

6 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) - 1'19"693 - 14

7 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'19"809 - 16

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"896 - 13

9 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo Ferrari) - 1'20"008 - 17

10 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1'20"071 - 12

11 - George Russell (Mercedes) - 1'20"096 - 16

12 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'20"133 - 14

13 - Esteban Ocon (Alpine Renault) - 1'20"205 - 14

14 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) - 1'20"692 - 17

15 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo Ferrari) - 1'20"836 - 16

16 - Alexander Albon (Williams Mercedes) - 1'20"958 - 16

17 - Kevin Magnussen (Haas Ferrari) - 1'21"025 - 14

18 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'21"050 - 14

19 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) - 1'21"636 - 11

20 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) - senza tempo - 5 giri e