GP di Melbourne, qualifica: doppietta McLaren con Norris in pole e Piastri secondo, Leclerc e Hamilton in quarta fila

McLaren doveva essere, McLaren sia. Nel momento decisivo del primo Gran Premio stagionale, Lando Norris e Oscar Piastri hanno occupato la prima fila. Non è stato facile per Norris, al quale è stato cancellato il tempo nel primo tentativo del Q3 causa track limits, ma ha saputo essere freddissimo nel suo secondo e ultimo giro veloce realizzando la pole in 1'15"096. Per lui è la decima pole in carriera.

Piastri, spinto dal suo pubblico (lui è nato e cresciuto proprio a Melbourne), nel primo push era quarto, ma come Norris, nel tentativo finale è stato bravo a portarsi in seconda posizione a 84 millesimi dal compagno. Per Zak Brown, CEO McLaren, ed Andrea Stella, team principal, un folgorante avvio di stagione. Ora dovranno gestire i loro piloti, che già lo scorso anno, quando si sono trovati in lizza per la vittoria in un GP, non si sono risparmiati creando qualche dissidio interno.

Crollo Ferrari. Le aspettative della vigilia sono naufragate nel Q3 e soprattutto nel terzo settore. Il poco grip dell'asfalto del tracciato di Melbourne, tanti gli errori commessi un po' da tutti i piloti nel corso dell'ora di qualifica, non ha aiutato. Charles Leclerc è soltanto settimo a 659 millesimi da Norris mentre Lewis Hamilton, per lui un testacoda nel Q2, è ottavo a 877 millesimi dalla vetta. Nonostante la mancanza di bilanciamento, si è passati da un accentuato sovrasterzo a un fastidioso sottosterzo, il team principal Frederic Vasseur si dice fiducioso di recuperare terreno in gara.

Max Verstappen si è preso il terzo tempo con la Red Bull-Honda, ancora non perfetta. Il divario da Norris è piuttosto pesante, quasi 4 decimi, ma si sa che in gara l'olandese può sempre fare la differenza. Disastrosa invece, la prima uscita di Liam Lawson con la RB21. I problemi alla power unit nel terzo turno hanno influito sul rendimento della vettura e sulla serenità del neozelandese, troppi gli errori da lui commessi. Partirà dalla nona fila col 18esimo tempo.

Con Verstappen in seconda fila troviamo George Russell con la Mercedes. I due non si parlano da mesi dopo le pesanti parole che si sono scambiati lo scorso anno a Losail, si attendono scintille in partenza. Vedremo. La Mercedes è comunque parsa competitiva in questa prima uscita. Peccato per Andrea Kimi Antonelli, un errore nel Q1 lo ha portato a danneggiare il fondo condizionando il resto della sessione. Il 18enne bolognese al debutto in F1 è risultato 16esimo non superando la prima tagliola, spinto fuori nelle ultime battute dalla Sauber-Ferrari del campione F2 2024 Gabriel Bortoleto, altro debuttante assoluto.

Applausi a scena aperta per Yuki Tsunoda. Scartato per l'ennesima volta dalla Red Bull, con tanto di polemica da parte del giapponese (e come non dargli ragione), Tsunoda ha piazzato la Racing Bulls al quinto posto. Una grande prestazione per lui e per il team di Faenza che ha portato a un passo dalla top 10 il rookie assoluto Isack Hadjar, vice campione F2 lo scorso anno, bravissimo e che in molti stranamente non vedevano in grado di far bene in F1.

Bene la Williams-Mercedes, sesta con Alexander Albon. Carlos Sainz ha invece danneggiato il fondo ed è decimo. Comunque, entrambe le monoposto sono entrate nel Q3, un enorme passo in avanti rispetto allo scorso anno. Dopo tanta fatica nelle libere, anche Pierre Gasly ha fatto la differenza centrando la Q3 con la Alpine-Renault. Non ce l'hanno fatta invece, le due Aston Martin-Mercedes con Fernando Alonso e Lance Stroll sugli stessi tempi, 12esimo e 13esimo. Che il due volte campione del mondo viaggi come Stroll appare preoccupante.

Nico Hulkenberg con la Sauber ha pagato caro un errore non entrando nel Q2. Il volto triste di Esteban Ocon la diceva lunga sulla competitività inesistente della Haas-Ferrari. Un passo indietro inatteso rispetto al 2024. Il suo compagno Oliver Bearman, dopo gli incidenti disastrosi nelle libere, si è trovato subito con il cambio rotto. Nei test del Bahrain le due Haas erano stato costantemente ultime, ma ci avevano raccontato che era tutta tattica...

Sabato 15 marzo 2025, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"096 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"180 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'15"481 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'15"546 - Q3

5 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'15"670 - Q3

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"737 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"755 - Q3

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'15"973 - Q3

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"980 - Q3

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'16"062 - Q3

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'16"175 - Q2

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"453 - Q2

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"483 - Q2

14 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'16"863 - Q2

15 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'17"520 - Q2

16 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"525 - Q1

17 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'16"579 - Q1

18 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'17"094 - Q1

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'17"147 - Q1

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - senza tempo - Q1