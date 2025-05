GP di Miami, qualifica Sprint: clamorosa pole di Antonelli che entra nella storia della F1. Leclerc sesto

C'è un italiano davanti a tutti nella qualifica della gara Sprint di Miami. Si chiama Andrea Kimi Antonelli, ha 18 anni, arriva da Bologna ed ha debuttato in F1 soltanto quest'anno. D'accordo non è la qualifica ufficiale di un Gran Premio "vero", ma Antonelli è entrato nella storia per essere il più giovane pilota ad avere mai realizzato una pole in F1, anche se è quella per la Sprint.

Una prestazione inattesa la sua, con una Mercedes che non sembrava in grado di poter raggiungere in questa sessione un simile traguardo. Ma Antonelli è stato abile nel mettere tutto insieme dopo l'unico turno di prove libere svolto ed avere attraversato le tre frazioni della qualifica migliorandosi sempre più, fino ad arrivare alla clamorosa pole, mettendosi dietro le due McLaren-Mercedes di Oscar Piastri e Lando Norris.

Il tracciato cittadino di Miami, Antonelli non lo aveva mai conosciuto prima del turno libero. Una vera impresa che lo ha portato a lasciare a 3 decimi il compagno di squadra George Russell, soltanto quinto. L'ultimo italiano ad ottenere la pole in F1 è stato Giancarlo Fisichella quando a Spa, con la Force India, si mise tutti dietro. Per il romano si trattò della quarta e ultima pole in carriera. Antonelli ha poi svelato che ha voluto fare l'hot lap del giovedì, con una Mercedes stradale due posti dotata di ottima cavalleria portando in giro vip e vari invitati per conoscere il circuito: "E' stato molto utile, più del track walk", ha spiegato, "perché capisci subito il ritmo veloce necessario".

Antonelli ha poi proseguito: "Non me l'aspettavo questa pole. Fin dal Q1 mi sono sentito bene e nell'ultimo giro del Q3 sono riuscito a mettere tutto insieme. Potevo anche fare un po' meglio per via di una sbavatura nel secondo settore. Nel turno libero abbiamo esplorato le temperature delle gomme nei primi giri e il lavoro è stato perfetto. Ora vediamo di ripeterci nella gara Sprint". Battute le McLaren dunque, con Piastri che si è messo dietro ancora una volta il compagno di squadra Norris. L'australiano ha rimediato da Antonelli un distacco di 45 millesimi ed ha staccato l'inglese di 55 millesimi. Più lontano Max Verstappen, quarto con la Red Bull-Honda. Nella sua prima qualifica da padre di famiglia, l'olandese ha ottenuto il tempo di 1'26"737. Come detto, solo quinto Russell, che di certo dovrà riflettere su qualcosa.

Poi, ecco le due Ferrari, mestamente sesta con Charles Leclerc e settima con Lewis Hamilton. L'ottimismo del monegasco alla vigilia di Miami è presto naufragato davanti alla realtà dei fatti. L'unica nota positiva è che Hamilton è abbastanza vicino al compagno. Nella top 10, la Williams-Mercedes di Alexander Albon, ottavo, mentre Carlos Sainz per un errore nel terzo settore del Q2 è rimasto fuori dalla contesa finale. Bravo Isack Hadjar, nono con la Racing Bulls, spunto di Fernando Alonso, decimo con la Aston Martin-Mercedes. Peccato per Nico Hulkenberg, di poco fuori dal Q3 con la sua Sauber-Ferrari che ha visto Gabriel Bortoleto fuori nel Q3 come Lance Stroll con la seconda Aston Martin.

Errore dei team Alpine, Red Bull e Haas per i rispettivi piloti Jack Doohan, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman nel finale del Q1. I tre suddetti piloti sono stati mandati in pista troppo tardi e non hanno potuto completare l'ultimo giro veloce. Tsunoda addirittura ha perso tempo per colpa del compagno Verstappen. In casa Red Bull c'è molto da rivedere...

Venerdì 2 maggio 2025, qualifica Sprint

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'26"482 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'26"527 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'26"582 - Q3

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"737 - Q3

5 - George Russell (Mercedes) - 1'26"791 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'26"808 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'27"030 - Q3

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'27"193 - Q3

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'27"543 - Q3

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"790 - Q3

11 - Nico Hulkeberg (Sauber-Ferrari) - 1'27"850 - Q2

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'28"070 - Q2

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"167 - Q2

14 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'28"375 - Q2

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - senza tempo - Q2

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"028 - Q1

17 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'29"171 - Q1

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'29"246 - Q1

19 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'29"312 - Q1

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'29"825 - Q1