GP di Miami, qualifica: Verstappen festeggia con la pole la nascita della figlia, Antonelli terzo, Ferrari ennesima delusione

C'è chi festeggia la nascita della prima figlia con una cena, con una festa in famiglia, bevendo una birra o un bel bicchiere di vino. Max Verstappen, per omaggiare la piccola Lily Verstappen nata nei giorni scorsi, ha scelto un modo decisamente unico. Ha fatto la valigia, ha salutato la compagna Kelly Piquet e Lily, ha preso un aereo all'ultimo minuto che l'ha portato dall'Europa a Miami, Stati Uniti, poi ha conquistato nella qualifica del Gran Premio una fantastica pole position, precisamente la 44esima di una carriera nel Mondiale iniziata nel 2015. Ecco, pochi evidentemente possono permetterselo...

Verstappen non finisce di stupire, mentre la Red Bull RB21 appare indecifrabile. A volte proprio non ne vuole sapere di andare ed anche il Max dei miracoli quando la ruota gira storta, si deve arrendere. Ma appena la monoposto di Milton Keynes offre segnali di competitività, Verstappen la porta in cima alla Luna, o su Marte, scegliete voi. A Suzuka, era arrivata la prima pole stagionale, poi a Sakhir il peggio del peggio, sia in qualifica sia in gara. Si va a Jeddah, e bum, di nuovo pole ed ecco la seconda pole consecutiva, a Miami, altro tracciato cittadino come quello arabo. Ma non certo come quello giapponese, circuito vero.

Verstappen nella Q3 decisiva è sempre stato al comando. Nel primo tentativo ha siglato il tempo di 1'26"492, appena 3 millesimi più rapido di Lando Norris, 1'26"495. Nel push finale, Verstappen si è portato sul crono di 1'26"204, Norris si è tenuto alle sue spalle, ma con 1'26"269. Il divario è salito a 65 millesimi. Niente da fare per la McLaren-Mercedes che manca la quarta pole (una sola Norris, due Oscar Piastri), ma apparentemente appare fiduciosa in vista della gara benché superare Verstappen su questo tracciato sarà come fare cinquanta flessioni con un braccio solo.

Norris può sorridere perché si è messo dietro il compagno Oscar Piastri anche questa volta dopo la vittoria nella gara Sprint nella quale ha beffato il compagno di squadra. Anche questo conta per trovare morale e mordente. Piastri ha chiuso quarto ed è il suo peggior piazzamento in qualifica del 2025. Il suo tempo è stato di 1'26"375. a 171 millesimi da Verstappen, a poco più di un decimo da Norris.

Ma chi si è infilato allora tra le due McLaren? George Russell? Charles Leclerc? E no, bensì il rookie dell'anno, Andrea Kimi Antonelli. Ancora con la rabbia per come gli è andata male nella gara Sprint, che lo vedeva in pole, il 18enne bolognese è stato straordinario conquistando il terzo crono nella qualifica del Gran Premio. Antonelli ha ottenuto il tempo di 1'26"271, a 67 millesimi da Verstappen, ad appena 2 millesimi da Norris. Incredibile quel che sta combinando Antonelli sul tracciato di Miami. E mentre Toto Wolff sorride come non mai, George Russell soffre, commette errori e lo troviamo quinto a poco più di un decimo dal compagno Antonelli che lo sta frustando, seppur con gentilezza.

In terza fila con Russell c'è la Williams-Mercedes di un Carlos Sainz che vuole una volta per tutte girare verso il lato positivo questo inizio di stagione un po' barcollante. Bravo lo spagnolo a trovare la sesta piazza davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Due Williams così avanti nello schieramento è cosa rara, ma potrebbe diventare un'abitudine perché il team sta crescendo rapidamente.

Chi invece fa due passi in avanti e tre indietro è la Ferrari. Dopo il disastroso exploit di Charles Leclerc di qualche ora prima, quando è andato a sbattere nella pioggia contro il muro mentre andava a schierarsi, il monegasco ha commesso un errore nel primo tentativo del Q3, arrivando lungo in una curva, poi ha realizzato l'ottava prestazione, che è la sua peggiore di questa stagione. Lewis Hamilton, che ha brillato nella Sprint col terzo posto, è precipitato negli inferi della Q2 risultando 12esimo, battuto addirittura dalla Haas-Ferrari di Esteban Ocon, miracolosamente entrato in Q3. Che dire? La SF-25 è nata male, ogni tanto qualcosa funziona, spesso molto non funziona. Altra annata da buttare, insomma.

Detto di Ocon, che una volta tanto ha strabattuto il compagno Oliver Bearman, terribilmente ultimo, va segnalato che Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull è entrato nel Q3, ma non ha fatto meglio della decima posizione e rimediando 7 decimi da Verstappen. Certo poteva andare peggio e si può parlare di un ennesimo inizio per lui. Peccato per Isack Hadjar, di poco fuori dal Q3 e 11esimo, mentre Gabriel Bortoleto con la Sauber-Ferrari ha firmato la sua più bella qualifica prendendosi la 13esima prestazione. Al compagno Nico Hulkenberg, spesso su e giù, è andata male, 16esimo. In casa Alpine-Renault, Jack Doohan una volta tanto ha battuto Pierre Gasly, rimasto fuori dal Q2. Disastrosa la Aston Martin-Mercedes, che non ha superato con i suoi due piloti il Q1.