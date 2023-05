Nel GP di Monaco riservato alle monoposto di Formula 3, grande pole dell'italiano Gabriele Minì

C'è un italiano in pole position a Montecarlo. No, non stiamo parlando della Formula 1, ma di una delle categorie di contorno che formano la piramide verso la massima categoria. Nella qualifica del campionato di Formula 3, giunto al terzo appuntamento stagionale, Gabriele Minì ha ottenuto una pole eccezionale, ripetendo il primo posto che aveva ottenuto nella tappa di apertura in Bahrain. Quarto in classifica generale, il 18enne palermitano lungo le strade del Principato di Monaco ha imbarazzato gli avversari per la superiorità mostrata. Si sa che a Montecarlo, le qualità di guida dei piloti emergono prepotentemente e Minì lo ha fatto in maniera perentoria.

Nella Formula 3, i piloti sono 30, per cui, per non creare ingorghi lungo il tracciato, sono stati creati due gruppi da 15. Minì era nel Gruppo B e migliorandosi giro dopo giro, ha concluso davanti a tutti lasciando a ben 8 decimi il secondo classificato, l'estone Paul Aron, pilota Junior Mercedes. E ha battuto di mezzo secondo il leader del gruppo B, lo svedese Dino Beganovic, parte del Ferrari Driver Academy. Una vera impresa quella di Minì, pilota che da quest'anno è entrato a far parte del programma Junior Alpine e che fin dal karting è gestito da Nicolas Todt, già manager di Charles Leclerc e tanti altri. Campione italiano Formula 4 al debutto nel 2020, Minì ha poi gareggiato per due anni nella difficile Formula Regional by Alpine in cui è stato vice campione lo scorso anno. Sabato, in gara 1, Minì partirà 12esima per via dello schieramento invertito dei primi dodici in qualifica, ma nella seconda corsa di domenica, in cui l'ordine di partenza si basa sul risultato della qualifica, Gabriele scatterà davanti a tutti.