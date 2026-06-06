GP di Monaco, libere 3: Antonelli spettacolo, miglior tempo e si mette dietro le due Ferrari

Terzo turno libero a Monte Carlo e come da tradizione è stato tiratissimo e di preparazione alla qualifica, che sarà determinante per l'esito del Gran Premio considerando la difficoltà estrema nel sorpassare su questo tracciato. Hanno tutti spinto al massimo, non sono mancati piccoli errori da parte dei vari protagonisti, il più grosso però lo ha commesso Oliver Bearman nel tratto che porta al Casinò, andando a colpire il rail e causando una bandiera rossa.

A differenza delle libere del venerdì, la Mercedes è tornata al vertice con un brillante Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese ha rifilato ben 3 decimi a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i dominatori di ieri. Un colpo basso quello inferto da Antonelli al team di Maranello (a proposito, il team principal Frederic Vasseur non è presente per indisposizione e successivi controlli medici) ed ora tutto è quanto mai aperto per la qualifica.

Antonelli ha infatti ribaltato la situazione, solo lui però, perché l'altra Mercedes guidata da George Russell è quarta a ben 0"763 dal leader del mondiale e di questa classifica. Ancora peggio la Red Bull-Ford di Max Verstappen, quinta a 0"942, decisamente peggio di quanto mostrato venerdì.

Sempre lontano è la McLaren-Mercedes: Oscar Piastri è sesto, Lando Norris nono, ostacolato da Hamilton nel suo giro migliore. Ancora benissimo l'Audi con Gabriel Bortoleto settimo e Nico Hulkenberg decimo. In top 10 anche Isack Hadjar con la seconda Red Bull, a soli 2 decimi da Verstappen.

Sabato 6 giugno 2026, libere 3

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"720 - 22 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"047 - 32

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'13"051 - 30

4 - George Russell (Mercedes) - 1'13"483 - 23

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'13"662 - 23

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"698 - 20

7 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'13"820 - 27

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'13"877 - 25

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"006 - 24

10 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'14"050 - 22

11 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"278 - 24

12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'14"336 - 26

13 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'14"480 - 22

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"487 - 18

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'14"587 - 27

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"801 - 24

17 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'14"918 - 24

18 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'14"945 - 19

19 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'15"179 - 21

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'15"451 - 17

21 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'15"567 - 26

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'15"921 - 22