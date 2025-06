GP di Montreal, libere 1: Leclerc a muro dopo 9 giri, comanda Verstappen davanti alle Williams

Pronti via e Charles Leclerc va a sbattere contro le protezioni interne della variante 8-9. Nove giri appena per il ferrarista nel primo turno libero del GP di Montreal. Arrivato lungo alla frenata della piega destra-sinistra (curve 8-9), goffamente Leclerc è finito sull'erba andando a colpire le protezioni con la ruota anteriore sinistra. Un bel botto che poteva anche produrre danni fisici al polso. La Ferrari è poi rimbalzata dall'altra parte del circuito. Liam Lawson che lo seguiva non ha avuto problemi nel leggere la situazione e passare lentamente davanti alla SF25 piuttosto danneggiata.

E' iniziato così il fine settimana canadese per la Ferrari. Lewis Hamilton, invece, ha concluso segnando il quinto tempo a 427 millesimi dal leader Max Verstappen, che ha iniziato di gran carriera con la Red Bull-Honda. Hamilton per due volte si è trovato in una posizione scomoda (per gli altri) mentre procedeva lentamente prima o dopo i suoi giri veloci. Ha finito per ostacolare prima Alexander Albon, poi proprio Verstappen e infine è pure finito in testacoda al tornantino.

Detto dei piloti Ferrari che parevano piuttosto disorientati, veniamo agli altri. Verstappen dovrà stare attento questo fine settimana perché una eventuale penalità con conseguente punti sulla patente, potrebbe fargli saltare uno dei prossimi Gran Premi. L'olandese comuinque, si è issato in cima alla classifica davanti alle due Williams-Mercedes di Albon e Carlos Sainz. Una posizione non abituale per la Williams, ma siamo solo al primo turno. Le McLaren-Mercedes, grandi protagoniste del Mondiale, hanno dedicato questa sessione a provare nuove ali anteriori e posteriori. Lando Norris è risultato settimo, Oscar Piastri 14esimo. Norris ha anche girato con la classica verde vernice utile per carpire i flussi dell'aria.

George Russell è quarto con la Mercedes, per lui anche un errore, il suo compagno Andrea Kimi Antonellil è 13esimo, anclhe lui non scevro da errori. Spettacolare Isack Hadjar, sesto con la Racing Bulls-Honda e primo dei rookie. Per i debuttanti questo tracciato rappresenta una novità, ma il francese gran tifoso del PSG vincitore della Champions League, pare non sia stato un problema. Racing Bulls ha anche piazzato Lawson in ottava posizione. Vedremo, come per la Williams, se sapranno confermarsi in tali posizoni nel corso del fine settimana.